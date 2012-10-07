پلیس در تعقیب "آرسن لوپن" ایران

به گزارش خبرنگارمهر، 21 آذر سال گذشته تعدادی از شهروندان با مراجعه به کلانتری 134 شهرک غرب به مأموران اعلام داشتند توسط مردی به نام حامد که خود را مامور یکی از ارگان های نظامی معرفی کرده است ، مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای ناحیه 2 تهران ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به پایگاه دوم پلیس آگاهی ، کارآگاهان در تحقیقات اطلاع پیدا کردند که مردی به نام حامد خودش را مامور یکی از ارگان های نظامی معرفی کرده و تحت این عنوان از چندین نفر پول میلیونی گرفته است .

او عکس هایی که در آن لباس نظامی به تن داشته را به مالباختگان نشان داده و به این طریق اعتماد آنها را جلب می نمود . در بررسی سوابق کیفری حامد مشخص شد که وی مدتی قبل به خاطر کلاهبرداری از چندین کسبه و به بهانه کار و ایجاد درآمد دست به کلاهبرداری یک میلیارد تومانی زده و به زندان محکوم شده بود . اما مرد جوان بعد از گذشت شش سال و در دوران مرخصی از زندان متواری شده است .

در ادامه تحقیقات ، یکی از مالباختگان به ماموران گفت: مدت ها بود که حامد را می شناختم، او خودش را مامور یکی از ارگان های نظامی معرفی کرده بود و هر مشکلی که پیش می آمد با عناوین متفاوت ادعا می کرد که آنها را حل خواهد کرد . حامد برای حل مشکلات و به بهانه های متفاوت از ما پول می گرفت . من هم در این مدت به او آنقدر اعتماد کرده بودم که حتی ماشینم را به صورت قولنامه ای به او فروخته و حتی چند عدد چک به او داده بودم تا کارها را انجام دهد . من در یکی از شهرهای شمالی یک زمین داشتم که با شریکم مشکل داشتم و حامد مدعی شده بود که مشکل مرا بواسطه موقعیت کاری خود حل خواهد گرفت و به این بهانه مدارک شناسایی ام را گرفت اما چند ماه بعد فهمیدم که او از شریکم 35 میلیون تومان پول گرفته و زمین را به نام او زده است ! .

در طول این مدت حامد به بهانه های متفاوت از من 235 میلیون تومان پول گرفت و من بعد از اینکه یکی از مالباخته های او به سراغم آمد ، فهمیدم که او یک کلاهبردار است.

یکی دیگر از مالباختگان در این رابطه گفت: متهم نه تنها از ما بلکه از یکی از هم سلولی هایش هم کلاهبرداری کرده است . زمانی که حامد در زندان بود هم سلولی اش از او می خواهد بعد از آزادی به سراغ شاکی اش رفته و از او رضایت بگیرد . حامد نیز بعد از آزادی ، به سراغ خانواده هم سلولی اش رفته و به آنها می گوید شاکی با چهل میلیون تومان رضایت می دهد. آنها هم زندگی شان را می فروشند و این پول را جمع کرده و به حامد می دهند اما حامد همه پول ها را برداشته و فرار می کند . هم سلولی حامد هم که از ماجرا با خبر می شود سکته می کند و یک سال دیگر در زندان می ماند .

با اعلام شکایت مالباختگان ، تحقیقات برای دستگیری مامور قلابی آغاز شد اما تحقیقات نشان می داد که او از محل سکونت خود متواری شده و هیچ اثری از خود به جای نگذاشته است. در ادامه بررسی ها مشخص شد که حامد بعد از آزادی از زندان از 7 نفر دیگر نیز ، کلاهبرداری میلیونی کرده است.

سرهنگ کارآگاه مهرداد یگانه - رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر ، گفت : با توجه به اینکه متهم با جعل عنوان مامور ارگان های مختلف دولتی و نظامی اقدام به کلاهبرداری کرده و همچنان تحت تعقیب پلیس قرار دارد ، دستور انتشار بدون پوشش متهم جهت شناسایی از سوی مقام محترم قضایی صادر شده است . به همین خاطر از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی در خصوص هویت واقعی ، مخفیگاه و یا محل های تردد متهم در اختیار دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 63957760 در اختیار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند ؛ همچنین از دیگر شکات و مالباختگان احتمالی که توسط متهم پرونده مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند دعوت می شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند .

