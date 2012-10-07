58 درصد طلا و جواهرات در آذربایجان غربی استاندارد نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور جلایر بعد از ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته استاندارد با اشاره 270 مورد نمونه گیری طلا و جواهر از کارگاههای سازده وطلا فروشیهای آذربایجان غربی افزود: از این تعداد 116 مورد مطابق با استاندارد و 154 غیر استاندارد اعلام شد.

وی با بیان اینکه بر این اساس 41.5 درصد طلا و جواهرات عرضه شده منطبق با استاندارد و 58.5 درصدی مغایر با استانداردهای قانونی بودند، اظهار داشت: در این راستا عملکرد 15 کارگاه سازنده طلاو جواهر قابل قبول، 132 واحد با خطای جزئی و 7 واحد با خطای کلی و بحرانی اعلام شد.

وی از صدور کد شناسایی برای واحدهای سازنده طلا و جواهر استان خبر داد و با بیان اینکه حرف لاتین w و شماره عددی تشکیل دهنده کد شناسایی و ملاک تصمیم گیری مردم به هنگام خرید طلا و جواهر است، ادامه داد: طلاهای بدون کد شناسایی از دیدگاه ما غیراستاندارد و یا قاچاقی محسوب می شوند.

وی از بررسی و آزمون 5 هزار و 930 نازل سوخت و دستگاههای اندازه گیری در سطح استان از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون 3 هزار و 626 نازل سوخت درسطح استان توسط 3 شرکت تائید صلاحیت شده مورد آزمون قرار گرفته اند، افزود: از این تعداد 3 هزار و 454 نازل قبول و 172 نازل مردود شده اند.

وی با بیان اینکه نازلهای مردودی در محل تعمیر و توسط نماینده شرکت نفت پلپ می شوند، اظهار داشت: از 15 تیرماه سالجاری تا کنون نیز 2 هزار و 304 ترازو و وزنه توسط 2 شرکت تائید صلاحیت شده بررسی و ز این تعداد یک هزار و 486 مورد قبول و 314 ترازو دارای نقص تشخیص داده شدند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تست اوزان صنف زرگران آذربایجان غربی به اتمام رسیده، ادامه داد: همچنین طی یک ماه گذشته 30 نمایندگی مجاز خودرو در سطح استان بازرسی شده که نتایج تحلیل آماری بازرسی به زودی مشخص می شود.

جلایر از در دست اجرا بودن طرح طاها به منظور کنترل و نظارت بر بازار خبر داد و عنوان کرد: 3 هزار و 29 مورد از مراکز عرضه و توزیع نمونه گیری با اختصاص 5 میلیارد و 720 میلیون ریال انجام شده که در راستای اجرای این طرح نرخ کیفیت محصولات نیز مشخص می شود.

وی با اشاره به وجود 2 هزار و 700 واحد تولیدی و صنعتی در استان و تحت پوشش اداره کل استاندارد بودن 600 واحد از این تعداد، اظهار داشت: همزمان با روز جهانی استاندارد 14 واحد از این تعداد به دلیل نداشتن سابقه ابطال پروانه استاندارد، استمرار در کیفیت و دارا بودن آزمایشگاه تائید صلاحیت تجلیل می شوند.

وی در ادامه شعار جهانی استاندارد در سال 2012 را «ضایعات کمتر، نتایج بهتر، افزایش کارایی با استانداردها» عنوان کرد و افزود: روزهای هفته استاندارد با توجه به اهمیت استاندارد در بخشهای مختلف نام‌گذاری شده و بر این اساس نخستین روز از این هفته به نام روز استاندارد، کودک و ایمنی، نام‌گذاری شده است که در این زمینه در مهدهای کودک استان حضور یافته و کودکان را با استاندارد آشنا می‌کنیم.



وی استاندارد و خدمات، استاندارد و محیط زیست، استاندارد و کاهش اثرات بلایای طبیعی، استاندارد و اقتصاد مقاومتی، استاندارد، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و ضایعات کمتر، نتایج بهتر، افزایش کارایی با استاندارد را اسامی سایر روزهای هفته استاندارد دانست.