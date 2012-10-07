به گزارش خبرنگار مهر، عضو جبهه پایداری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: نظام سلطه با ساخت فیلم مستهجن سعی داشت تاریخ اسلام را زیر سئوال ببرد تا به خیال خود از توسعه این دین در کشورهای جهان جلوگیری کند.

حسن نیلی تصریح کرد: به همین مناسبت روز چهارشنبه 19 مهر ماه همایش لبیک یا رسول الله در دفاع از ساحت قدسی رسول مکرم اسلام (ص) با سخنرانی حجت الاسلام مصباح یزدی فرزند حضرت آیت الله مصباح یزدی در مسجد رسول اعظم(ص) در شیراز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نظام سلطه از گذشته دشمنی های خود را ثابت کرده، یادآور شد: نظام سلطه با راه اندازی جنگ های مختلف در منطقه سعی داشت با این دستاورد ها مبارزه کند که شکست نظامی آنها با شکست صدام در جنگ تحمیلی آغاز شد.

عضو جبهه پایداری تصریح کرد: پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه و گرفتاری های آنها در عراق و افغانستان ادامه این شکست ها است.

نیلی با اشاره به اینکه غربی ها به سمت ترور روی آورده اند افزود: غربی ها پس از این نا کامی ها با انجام ترورهای مختلف در منطقه در صدد ایجاد شکاف بین مسلمانان بوده اند که در این راه نیز با شکست جدی مواجه شدند.

ادامه اعتراض مسلمانان در مراسم حج خواهد بود

وی ادامه داد: پس از این ناکامی ها، نظام سلطه تصمیم گرفت تا با اهانت به ساحت مقدس رسول اکرم (ص) مهمترین سرمایه مسلمانان را مورد هدف قرار دهد که این رفتار باعث شد مسلمانان جهان با بیداری و بصیرت ماهیت اصلی نظام سلطه را بشناسند ودر سراسر جهان در مقابل این حرکت نا پسند اعتراض کنند.

نیلی تصریح کرد: ادامه این اعتراضات را در مراسم حج امسال شاهد خواهیم بود تا مسلمانان با اعتراض خود به دفاع ازحریم نبوی بپردازند.

عضو جبهه پایداری با بیان اینکه مسلمانان دست از اعتراض خود بر نخواهند داشت، گفت: این اعتراضات ادامه دارد تا اینکه تولید کنندگان این فیلم به مجازات قانونی و اسلامی برسند.

انقلاب اسلامی در مقطعی حساس قرار دارد

نیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سال ها دشمنان اسلام دشمنی های مختلفی را به ملت مسلمان ایران نشان داده اند یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی خود بعد از سه دهه تعارض گفتمانی و راهبردی با نظام سلطه قرار دارد.

عضو جبهه متحد پایداری افزود: انقلاب اسلامی در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی تقابلی چند وجهی را با نظام سلطه دارد که در دوره های مختلف شاهد شکست های نظام سلطه در این بخش ها بوده ایم.

وی تاکید کرد: در دوران دفاع مقدس وجه نظامی، در دوران فتنه 88 وجه سیاسی، در سال 91 وجه اقتصادی این تعارض پر رنگ تر شده است.

نیلی افزود: دستاورد های انقلاب اسلامی ایران از مرز های ایران اسلامی گذشته و در مناطق مختلف و در قاره های گوناگون تبدیل به باور مردم شده و به همین دلیل است که دشمنی ها هر روز بیشتر از روز قبل می شود.