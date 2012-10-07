به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره مسابقات دو چرخه سواری به مناسبت هفته نیروی انتظامی و گرامیداشت زنده یاد مهرداد امینی در استان البرز برگزار شد.

مجید سبزه پرور رئیس هیئت دوچرخه سواری البرز در خصوص این دوره از مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مسابقات به مناسبت هفته نیروی انتظامی در بلوار مولانا برگزار شد و 186 دوچرخه سوار از سراسر کشوردر آن حضور داشتند به نحوی که شاهد برگزاری رقابتی در سطح بسیار بالا بودیم.

وی تصریح کرد: این دوره از مسابقات در سه بخش پیشکسوتان، کوهستان و کورسی برگزار شد که در بخش پیشکسوتان امید اسفندیاری، مجید ربیعی و علی پورمند، در بخش کوهستان محمد یحیایی، حسین محمدی ها و نعیم اشرفی و در نهایت در بخش کورسی هم آرمین گودرزی، محمد رجبلوو مهدی علمایی مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

سبزه پرور ادامه داد: هدف ما رشد ورزش دوچرخه سواری و اشاعه آن در میان اقشار مختلف مردم استان البرز است و برگزاری این گونه مسابقات را در راستای رسیدن به این هدف بسیار موثر می دانیم.