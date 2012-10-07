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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۶

به مناسبت هفته نیروی انتظامی/

یک دوره مسابقات دو چرخه‌سواری در استان البرز برگزار می‌شود

یک دوره مسابقات دو چرخه‌سواری در استان البرز برگزار می‌شود

کرج – خبرگراری مهر:رئیس هیئت دوچرخه سواری البرز از برگزاری یک دوره مسابقات دو چرخه سواری به مناسبت هفته نیروی انتظامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره مسابقات دو چرخه سواری به مناسبت هفته نیروی انتظامی و گرامیداشت زنده یاد مهرداد امینی در استان البرز برگزار شد.

مجید سبزه پرور رئیس هیئت دوچرخه سواری البرز در خصوص این دوره از مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:  این مسابقات به مناسبت هفته نیروی انتظامی در بلوار مولانا برگزار شد و 186 دوچرخه سوار از سراسر کشوردر آن حضور داشتند به نحوی که شاهد برگزاری رقابتی در سطح بسیار بالا بودیم. 

وی تصریح کرد: این دوره از مسابقات در سه بخش پیشکسوتان، کوهستان و کورسی برگزار شد که در بخش پیشکسوتان امید اسفندیاری، مجید ربیعی و علی پورمند، در بخش کوهستان محمد یحیایی، حسین محمدی ها و نعیم اشرفی و در نهایت در بخش کورسی هم آرمین گودرزی، محمد رجبلوو مهدی علمایی مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

سبزه پرور ادامه داد: هدف ما رشد ورزش دوچرخه سواری و اشاعه آن در میان اقشار مختلف مردم  استان البرز است و برگزاری این گونه مسابقات را در راستای رسیدن به این هدف بسیار موثر می دانیم.

کد مطلب 1714232

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