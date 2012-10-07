راهیابی 68 فیلم به بخش مسابقه وارش

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر سفیدگران فزود: فریدون شیردل، عزیزالله حاجی مشهدی و شهرام مکری اعضای هیئت انتخابی جشنواره وارش پس از 16 روز بازبینی 766 فیلم رسیده به دبیرخانه وارش، 68 فیلم را حائز امتیاز برای راهیابی به بخش مسابقه دانستند.



وی افزود: از 68 فیلم راه یافته به بخش مسابقه، 15 فیلم در بخش داستانی، 14 فیلم در بخش مستند، 12 فیلم در بخش پویانمایی، هشت فیلم دربخش مازندران شناسی، 10 فیلم در بخش تجربی و 9 فیلم در بخش مسابقه است.

برگزاری همایش نقش مساجد در اشاعه فعالیت فرهنگی در محمودآباد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محمود آباد از برگزاری همایش استانی نقش مساجد در اشاعه فعالیت های فرهنگی و هنری در این شهرستان خبر داد.

حمید رضا کوزه گر، هدف از برگزاری این همایش را تبیین جایگاه مساجد در مقابله با تهاجم فرهنگی ذکر کرد.



وی گفت: در این همایش مسئولان کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان حضور دارند که در آن علاوه بر تبیین برنامه های کانون های فرهنگی و هنری مساجد بویژه در سطح روستاها، نقش مساجد را در مقابله با تهاجم فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

دومین اجلاسیه ائمه جمعه مازندران در نوشهر

سرپرست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مازندران گفت: دومین اجلاسیه ائمه جمعه استان پنجشنبه هفته جاری در محل دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر برگزار می شود.

حجت الاسلام محمد انتظاری افزود: این اجلاسیه برابر دستورالعمل شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور به میزبانی امام جمعه نوشهر برگزار می شود.



وی اظهار داشت: این اجلاسیه تحت عنوان آسیب شناسی ستادهای برگزاری نماز جمعه و اقامه نماز جمعه برگزار خواهد شد و ائمه جمعه نظرات و پیشنهادات خود را مبنی بر جذب هر چه بیشتر نمازگزاران و فعالیت های فرهنگی ستادهای نماز جمعه ارائه داده و در باره آنها به بحث و بررسی خواهند پرداخت.