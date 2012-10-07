84 پرونده تخلف طرح نظارتی ویژه مدارس در خراسان جنوبی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست معاون نظارت و بازرسی خراسان جنوبی از تشکیل 84 فقره پرونده تخلف در راستای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در این استان خبر داد.

الیاس جویبان اضافه کرد: این طرح که با هدف نظارت بر روند تهیه و توزیع کالاها و اقلام مصرفی دانش آموزان، از 15 شهریورماه در سطح استان آغاز و تا 15 مهرماه جاری ادامه داشت با تشکیل 84 پرونده تخلف پایان یافت.

به گفته وی در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس، تیم های بازرسی استان در مدت اجرای این طرح چهار هزار و 895 مورد بازرسی از واحدهای صنفی، انبارها و شرکت های پخش فعال استان از جمله لوازم ‌التحریر فروشی، پوشاک، کیف و کفش و ملزومات تحصیلی انجام شده است.

جویبان در خصوص ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده، تصریح کرد: ارزش 84 پرونده تشکیل شده در استان 604 میلیون 543هزار114 ریال بوده که پرونده متخلفین جهت بررسی و صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی به بیشترین تخلفات مکشوفه در این زمینه، اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا 43 مورد پرونده تخلف مربوط به خدمات عمومی به ارزش 209 میلیون و502 هزارو204 ریال بوده است.

جویبان همچنین بیشترین ارزش تخلف را مربوط به یک شرکت تعاونی مربوط به نهادهای دامی و کود شیمیایی عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا پرونده ای به ارزش 238 میلیون و520 هزار ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: ستادهای خبری این مجموعه به منظور دریافت شکایات و گزارش ‏های مردمی در تمام اوقات از طریق تلفن 124 جهت رسیدگی به شکایات مردم است.

توزیع 40 تن گوشت قرمز تنظیم بازار در خراسان جنوبی

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از توزیع 40 تن گوشت قرمز منجمد در سطح بازار های استان از هفته گذشته خبر داد.

علیرضا کفاشی گفت: به منظور تنظیم بازار استان توریع این گوشت منجمد گوساله با قیمت 92 هزار ریال از اوایل هفته گذشته در شهرستانها آغاز شده و از امروز 16 مهرماه نیز در مرکز استان در محل های منتخب توزیع می شود.

وی در خصوص محل های منتخب توزیع گوشت تنظیم بازار در مرکز استان (شهرستان بیرجند) افزود: سه مرکز در شهر بیرجند برای توزیع این کالا پیش بینی شده است.

کفاشی با بیان اینکه محل های توزیع با بنر های طرح تنظیم بازار مشخص شده است، افزود: با توجه به اینکه امکان فروش آزاد گوشت منجمد به لحاظ تفاوت قیمت وجود دارد، شهروندان می توانند با مراجعه به مکانهای مودر نظر گوشت منجمد گوساله از نوع تنظیم بازار مورد نیاز خود را خریداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره تلفن124 تماس بگیرند.