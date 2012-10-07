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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۲

قهرمانی:

شهروندان خوش حساب گلستانی 15 درصد عوارض شهرداری را تخفیف می گیرند

شهروندان خوش حساب گلستانی 15 درصد عوارض شهرداری را تخفیف می گیرند

گلستان - خبرگزاری مهر: معاون مالی و اداری شهرداری گلستان از ارائه تخفیف 15 درصدی در پرداخت عوارض شهرداری تا پایان آبان ماه به شهروندان این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان قهرمانی با اعلام این خبر گفت: این امر برای حمایت از شهروندان و تحقق شعار تکریم ارباب رجوع انجام می شود که به تصویب استاندار تهران و قائم مقام شورای اسلامی شهر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه مردم استقبال خوبی از این تخفیف ها دارند، افزود: شهروندان تا پایان آبان ماه فرصت دارند نسبت به پرداخت عوارض با تخفیف 15 درصدی اقدام کنند و این مهلت تمدید نخواهد شد.

قهرمانی با اشاره به پرداخت نقدی و به موقع عوارض اظهار داشت: نتیجه این کار، این خواهد شد که شهرداری منابع درآمدی بیشتری را در اختیار داشته باشد تا بتواند خدمات شهری، عمران و آبادانی مطلوب تری را برای شهروندان داشته باشد.

معاون مالی و اداری شهرداری گلستان گفت: این تخفیف در خصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی، مانده بدهی از بابت جرائم ماده 100، عوارض متعلقه (عدم خلاف) و چکهای سررسید نشده (در راه وصول) اعمال می شود.

کد مطلب 1714235

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