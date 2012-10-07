شهروندان خوش حساب گلستانی 15 درصد عوارض شهرداری را تخفیف می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان قهرمانی با اعلام این خبر گفت: این امر برای حمایت از شهروندان و تحقق شعار تکریم ارباب رجوع انجام می شود که به تصویب استاندار تهران و قائم مقام شورای اسلامی شهر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه مردم استقبال خوبی از این تخفیف ها دارند، افزود: شهروندان تا پایان آبان ماه فرصت دارند نسبت به پرداخت عوارض با تخفیف 15 درصدی اقدام کنند و این مهلت تمدید نخواهد شد.

قهرمانی با اشاره به پرداخت نقدی و به موقع عوارض اظهار داشت: نتیجه این کار، این خواهد شد که شهرداری منابع درآمدی بیشتری را در اختیار داشته باشد تا بتواند خدمات شهری، عمران و آبادانی مطلوب تری را برای شهروندان داشته باشد.

معاون مالی و اداری شهرداری گلستان گفت: این تخفیف در خصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی، مانده بدهی از بابت جرائم ماده 100، عوارض متعلقه (عدم خلاف) و چکهای سررسید نشده (در راه وصول) اعمال می شود.