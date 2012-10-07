دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز ملی صادرات در مشهد تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی از تشکیل دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز ملی صادرات متشکل از کمیته های سیاستگذاری علمی و تخصصی، اجرائی و تبلیغاتی خبر داد.

محمد رضا موحد با بیان اینکه طبق سنوات گذشته با نزدیک شدن به 29 مهر روز ملی صادرات مراسم بزرگداشت و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استانی برگزار می شود افزود: امسال دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز ملی صادرات، با هدف دنبال کردن امور به صورت منسجم و تشکیل کمیته های تخصصی تشکیل شده است.

وی گفت: اعضای این دبیرخانه متشکل از نمایندگان این سازمان، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی مشهد، اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی و سایر تشکلهای صادراتی هستند که با محوریت اتحادیه صادرکنندگان نسبت به پیگیری امور اقدام می کنند.

وی گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مراسم استانی بزرگداشت روز ملی صادرات با حضور مقامات کشوری و استانی در آبان سال جاری برگزار خواهد شد .

مرحله دوم کدینگ کالاهای وارداتی در سطح عرضه آغاز شده است

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی از آغاز مرحله دوم کدینگ کالاهای وارداتی در سطح عرضه خبر داد.

ناصر نقیبی اظهار داشت: مرحله دوم طرح شبنم از اول مهرماه به مدت 2 ماه آغاز شده و در تمامی واحدهای غیرصنفی و همچنین صنفی اعم از دارای پروانه کسب و فاقد پروانه کسب اجرا می شود.

بازگشت ثبات نسبی به بازار لوازم خانگی مشهد

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد گفت: در حال حاضر شاهد برقراری آرامش و ثباتی نسبی در بازار هستیم.

مجید کسائیان اظهار داشت: افزایش نرخ ارز در ماه های گذشته باعث افزایش قیمت کالای لوازم خانگی و ایجاد رکود در بازار شده بود اما کاهش آن از اواخر هفته گذشته آرامشی نسبی را بر بازار حاکم کرده است.

کسائیان ادامه داد: عدم وجود تعادل میان عرضه و تقاضا از دیگر عواملی بود که موجب افزایش قیمت ها شده بود که امیدواریم با افزایش عرضه از جانب تولیدکنندگان و شرکت¬های نمایندگی فروش، این تعادل مجددا برقرار گردد.

وی در خصوص تغییر قیمت لوازم خانگی وارداتی متناسب با نرخ ارز عنوان کرد: التهابات بوجود آمده در بازار در حال فروکش کردن است و پیش بینی می کنیم دیگر با افزایش قیمت روبرو نشده و وضعیت بازار متعادل شود.