فاز اول جاده ابر امسال بهره برداری می شود

محمد تقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح از مصوبات استانی سفر دولت است و طی هماهنگی با دستگاههای مختلف از جمله محیط زیست و منابع طبیعی مطالعاتی و اجرایی شده است.

وی اظهار داشت: عملیات اجرایی فاز اول طرح در دست اقدام بوده و هماهنگی های لازم صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: بخش اول این طرح چهار تا پنج میلیارد تومان اعتبار دارد و برای ادامه کار در فاز دوم به 10 میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز داریم.

جوان شورابی بیان داشت: امیدواریم فاز اول تا پایان سالجاری بهره برداری شود و پیش بینی می شود فاز دوم در سال آتی اجرایی شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: احداث جاده علی آباد – شاهرود کمترین تخریب زیست محیطی را دارد.

گلستان بیش از پنج هزار و 200 کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.