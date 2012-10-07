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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۷

احمدی نصر:

نوروز 92 طاقبستان پذیرای میهمانان نوروزی خواهد بود

نوروز 92 طاقبستان پذیرای میهمانان نوروزی خواهد بود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست دفتر پژوهش های باستان شناسی استان کرمانشاه گفت: مرحله اول مجموعه طاق بستان به منظور حذف الحاقات تا اواخر امسال اجرائی می شود و تا نوروز 1392 مرحله اول این طرح برای بازدید مسافران و گردشگران داخلی و خارجی آماده می شود.

احسان احمدی نصر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کل این طرح که بصورت یک دوره پنج ساله است دارای موزه های فرهنگی، نمایش اشیاء تاریخی، سایت موزه وجا نمای سنگ (نمایش آثارسنگی بدست آمده و کشف شده) است که درمجموعه نقش نگاره ها قرار می گیرد.

وی افزود: براساس مطالعات باستان شناسی، مرمت ژئوفیزیک،اسناد تاریخی و تصاویر بدست آمده به این نتیجه رسیده ایم که درکف نمای قدیمی وتاریخی طاق بستان دوچشمه شرقی وغربی وجود دارد که اکنون باوجود این کاوشها به یکدیگر اتصال پیداکردند .

وی عنوان کرد: ازدیگر مراحل کاوش در این محوطه دستیابی به گل میخ هاست که باقی مانده ازدوران صفویه است وهمینطور تلاش به منظور ثبت جهانی شدن طاق بستان ازدیگر دلایل ساماندهی این طرح عنوان شده است.

وی ادامه داد: تا پایان سال مالی 90 اعتباری بیش از یک و نیم میلیارد ریال تامین اعتبار ازمحل اعتبارات استانی برای ساماندهی این مجموعه هزینه شده است.
 

کد مطلب 1714238

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