نوروز 92 طاقبستان پذیرای میهمانان نوروزی خواهد بود

احسان احمدی نصر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کل این طرح که بصورت یک دوره پنج ساله است دارای موزه های فرهنگی، نمایش اشیاء تاریخی، سایت موزه وجا نمای سنگ (نمایش آثارسنگی بدست آمده و کشف شده) است که درمجموعه نقش نگاره ها قرار می گیرد.

وی افزود: براساس مطالعات باستان شناسی، مرمت ژئوفیزیک،اسناد تاریخی و تصاویر بدست آمده به این نتیجه رسیده ایم که درکف نمای قدیمی وتاریخی طاق بستان دوچشمه شرقی وغربی وجود دارد که اکنون باوجود این کاوشها به یکدیگر اتصال پیداکردند .

وی عنوان کرد: ازدیگر مراحل کاوش در این محوطه دستیابی به گل میخ هاست که باقی مانده ازدوران صفویه است وهمینطور تلاش به منظور ثبت جهانی شدن طاق بستان ازدیگر دلایل ساماندهی این طرح عنوان شده است.

وی ادامه داد: تا پایان سال مالی 90 اعتباری بیش از یک و نیم میلیارد ریال تامین اعتبار ازمحل اعتبارات استانی برای ساماندهی این مجموعه هزینه شده است.

