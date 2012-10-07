تکواندوکاران اسلامشهری برغم عدم حمایت مسئولان خوش می درخشند

ناصر برجی که با هزینه شخصی خود تیم آکادمی شهرستان اسلامشهر را در مسابقات دسته یک کشوری سرپرستی می کند در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گلایه از مسئولان گفت: برغم بی توجهی و عدم حمایت لازم از ورزش تکواندو، توانستیم در دور دوم مسابقات لیگ دسته یک کشوری دو پیروزی با ارزش دیگر کسب کنیم.

مربی اسبق تیم ملی نوجوانان تکواندو ضمن تشکر از اعضاء کادر فنی تیم تکواندو اسلامشهر افزود: در بازی نخست تیم مناطق نفت خیز جنوب و در بازی دوم تیم هیئت آذربایجان شرقی را با نتیجه 5 بر 3 شکست دادیم و اگر مشکل خاصی پیش نیاید به امید خدا با این روند می توانیم به لیگ برتر صعود کنیم.

این مسئول با بیان اینکه این مسابقات دهم مهرماه در خانه تکواندو، فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است، گفت: تا پایان سال مسابقات مختلفی در کشور و منطقه برگزار خواهد شد و اعزام تکواندو کاران این شهرستان به این مسابقات نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان است.

وی ادامه داد: برای پیشگیری از بروز بسیاری از جرائم در سطح کشور باید جایگاه ورزش را در بین اقشار مختلف تقویت کرد و حمایت از قهرمانان ورزشی نیز می تواند زمینه ای برای الگوسازی مناسب میان شهروندان باشد.