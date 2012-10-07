  1. استانها
  2. تهران
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۲

برجی در گفتگو با مهر:

تکواندوکاران اسلامشهری برغم عدم حمایت مسئولان خوش می درخشند

تکواندوکاران اسلامشهری برغم عدم حمایت مسئولان خوش می درخشند

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: رئیس آکادمی قهرمانان تکواندو اسلامشهر گفت: در حالی که شهرداری و ادارات دیگر برای برخی از رشته های ورزشی در شهرستان اسلامشهر هزینه های بالایی را پرداخت می کنند اما آنچنان که باید از ورزش تکواندو حمایت نمی شود و با این وجود تیم تکواندو اسلامشهر خوش می درخشد.

ناصر برجی که با هزینه شخصی خود تیم آکادمی شهرستان اسلامشهر را در مسابقات دسته یک کشوری سرپرستی می کند در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گلایه از مسئولان گفت: برغم بی توجهی و عدم حمایت لازم از ورزش تکواندو، توانستیم در دور دوم مسابقات لیگ دسته یک کشوری دو پیروزی با ارزش دیگر کسب کنیم.

مربی اسبق تیم ملی نوجوانان تکواندو ضمن تشکر از اعضاء کادر فنی تیم تکواندو اسلامشهر افزود: در بازی نخست تیم مناطق نفت خیز جنوب و در بازی دوم تیم هیئت آذربایجان شرقی را با نتیجه 5 بر 3 شکست دادیم و اگر مشکل خاصی پیش نیاید به امید خدا با این روند می توانیم به لیگ برتر صعود کنیم.

این مسئول با بیان اینکه این مسابقات دهم مهرماه در خانه تکواندو، فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است، گفت: تا پایان سال مسابقات مختلفی در کشور  و منطقه برگزار خواهد شد و اعزام تکواندو کاران این شهرستان به این مسابقات نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان است.

وی ادامه داد: برای پیشگیری از بروز بسیاری از جرائم در سطح کشور باید جایگاه ورزش را در بین اقشار مختلف تقویت کرد و حمایت از قهرمانان ورزشی نیز می تواند زمینه ای برای الگوسازی مناسب میان شهروندان باشد.

کد مطلب 1714240

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها