به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی قاضی عسکر سرپرست حجاج ایرانی امروز یکشنبه 16مهرماه از آشپزخانه‌های مرکزی مدینه منوره به عنوان متولی اصلی تهیه و تامین غذای حجاج ایرانی سرزمین وحی بازدید کرد.

در این مراسم بازدید نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تقدیر از آشپز و مسئولان آشپزخانه‌‌های مرکزی در مدینه منوره، تصریح کرد: بر اساس روایت‌ها اجر و پاداش افرادی همچون آشپزها که به زائران بیت الله الحرام خدمات ارائه می کنند تا حجاج با خیال آسوده به عبادت و زیارت بپردازند بسیار گران قدر است.

وی با تاکید بر اینکه امسال شرایط و وضعیت تامین و توزیع غذای زائران ایرانی در مدینه منوره در مقایسه با سال‌های گذشته مطلوب تر است، تصریح کرد: امسال اظهار نگرانی از وضعیت غذا نسبت به سال های گذشته به مراتب کمتر شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه اینجانب به عنوان نماینده ولی فقیه از خدمات و زحمات شما تقدیر و تشکر ‌می‌کنم، اظهار داشت: شخصا دعا گوی تمامی خدمتگذاران به حجاج و زائران ایرانی سرزمین وحی هستم.

حجاج ایرانی روزانه چند تن برنج می خورند؟

پیگیری‌های خبرنگار اعزامی مهر از وضعیت تهیه و پخت غذای زائران ایرانی سرزمین وحی نشان می دهد برای یک وعده غذای نهار همچون سبزی پلو با ماهی به طور متوسط برای هر زائر ایرانی 220 گرم ماهی فیله، 150گرم برنج درجه یک خارجی، 100گرم سبزی و سایر افزودنی ها همچون روغن مایع، نمک، فلفل، آرد سفید، آرد سوخاری و آب لیمو مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین برای یک وعده غذای شام حجاج ایرانی یک سوپ به همراه یک غذای نسبتا سبک همچون خوراک گوشت به همراه برنج سرو خواهد شد که برای تهیه این غذا حدود 50 گرم برنج، 150 گرم گوشت یا 325گرم مرغ، 25 گرم رب گوجه فرنگی، 15 گرم روغن سرخ کردنی، 80 گرم سیب زمینی، 80 گرم هویج، 20 گرم آلو مورد استفاده قرار می گیرد.

در حال حاضر مطابق با آمارهای رسمی تعداد 17 هزار و 500 زائر ایرانی در شهر مدینه منوره مستقر هستند که پخت غذای این تعداد زائر بیت الله الحرام توسط 2 آشپزخانه مرکزی تهیه و توزیع می شود.

به عبارت دیگر برای پخت 2 نوبت غذا نهار و شام باید حدود 3.5 میلیون تن برنج، 3 تن و 850 کیلوگرم ماهی فیله، 5 تن و 687 هزار کیلوگرم مرغ، 2 تن و 625 کیلوگرم گوشت، 2 تن و 80 کیلوگرم سیب زمینی و هویج، 875 هزار کیلوگرم رب گوجه و 350 کیلوگرم آلو مورد استفاده قرار می گیرد.

هم اکنون با توجه به اسکان 17500 زائر ایرانی در مدینه منوره، در مجموع به طور متوسط روزانه بیش از 20 تن انواع مواد غذایی برای تهیه و تولید نهار و شام طبخ می شود.