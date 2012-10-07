طرح نور در شب و معماری شبانه اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سلطانی شهردار منطقه 9 در این خصوص اظهار داشت: پروژه نور در شب و معماری شبانه با پیشنهاد دفتر تحقیق و توسعه منطقه مبنی بر ارائه پروژه های مطالعاتی کوچک مقیاس بوده و یکی از موضوعات بحث برانگیز در حیطه معماری، شهرسازی، طراحی و زیباسازی شهری است.

وی افزود: طراحی فضاهای شهری با روشنایی برای زندگی در شب، یکی از مهمترین قدمها در رسیدن به زندگی شهری و آیین شهروندی است، همان مفهومی که در سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و شهرداری تهران اشاره شده است.

سلطانی تصریح کرد: مطالعات صورت گرفته نشان دهنده آن است که یکی از نقایص معماری و شهرسازی کشورمان این است که همه طراحی ها با احتساب نور خورشید انجام گرفته و به عبارتی دیگر، با تاریکی هوا تمامی خلاقیتها و هنرهایی که برای آن کوشش شده یکباره در تاریکی شب محو می شود.

شهردار منطقه 9 موضوع نور در شب و معماری شبانه در حوزه های برنامه ریزی و برنامه دهی شهری و منطقه ای را با اهمیت دانست و افزود: فعالیتهای شبانه هنری و تفریحی نظیر سینما، تئاتر، رستورانها و همچنین بوستانها و گردشگاهها، بیشتر مدیون استفاده از نور مصنوعی بوده و از دیگر فعالیتهای شبانه می توان به کارگاهها، کارخانه ها و شیفت کاری شبانه آنها اشاره کرد که در پرتو نور مصنوعی ممکن شده است.

وی ادامه داد: تاثیرات عمیق حاصله از این تحولات، معماران را بر آن داشت تا با ارزیابی مجدد کاربرد نور مصنوعی در راستای تاثیر بر ادراک انسان و القای بهتر و دلنشین تر معماری به بیننده بپردازند.

سلطانی با اشاره به تجربیات سالهای اخیر محققان در این خصوص گفت: به کمک دستاوردهای علمی، پزشکی و تکنولوژیکی، موجب شده این زمینه پژوهشی از حالت ابتدایی و اولیه آن که روشنایی تیر چراغ برق خیابان ها است خارج و حضور هوشمندانه آن در معماری و شهرسازی گسترش یابد.

شهردار منطقه 9 با اشاره به جنبه های فرهنگی و هنری پروژه نور در شب و معماری شبانه از نگاه تخصصی گفت: هر آنچه در طراحی شهری نظیر نماد، نشانه، گره، جداره و... بر آن تاکید شده و پس از غروب آفتاب و با فرارسیدن تاریکی ممکن است در عملکرد آن اختلال به وجود آید به کمک مدل سازی نور مصنوعی کارآیی خود را در طول شب نیز حفظ خواهد کرد.

وی با تاکید بر دانش فنی نورپردازی ، نتیجه طرح در قالب چارچوب نظری طراحی نورپردازی شهری ، مقدمه ساز تعریف سلسله پروژه های مطالعاتی و عملیاتی در سطح منطقه با محوریت نور در شب و معماری شبانه دانست.

سلطانی با اشاره به بازدیدهای میدانی صورت گرفته از سطح منطقه افزود: محور اصلی بازدیدهای میدانی شامل شناخت وضع موجود، بررسی شرایط کلی و فضایی، شناسایی کیفیت نورپردازی اماکن و فضاهای شهری و آسیب شناسی آلودگی نوری در سطح منطقه بوده است.

وی ادامه داد: محورهای کلی در خصوص تحلیل نقاط ضعف و قوت از لحاظ نورپردازی و معماری شبانه ، تنظیم راهبردها و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت اصلاح برنامه نورپردازی سطح منطقه و ارائه برنامه براساس بایدها و نبایدها انجام شده است.



شهردار منطقه 9 در پایان اظهار داشت: پروژه نور در شب و معماری شبانه با الگوبرداری از کشورهای مطرحی نظیر آلمان، ژاپن و چین و براساس یک نظام سیمای شهری شبانه توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه و با هماهنگی و مشارکت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برای نخستین بار در پایتخت اجرایی می شود.