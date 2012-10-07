افزایش 455 هزارمترمربعی فضای سبز شهرری با احداث 37 بوستان شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شیرازی با اشاره به اینکه اعتبار حوزه امور شهری و فضای سبز این منطقه در سال 84 مبلغ 32 میلیارد ریال بوده و در سال 91 به مبلغ 211 میلیارد ریال افزایش یافته است که رشد 659 درصدی را نشان می دهد، گفت: از سال 84 تاکنون با احداث 37 بوستان شهری، 455 هزارمترمربع فضای سبز این منطقه افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه با احتساب جنگل کاری های خارج از محدوده سرانه فضای سبز شهرری 29 مترمربع است، افزود: به منظور افزایش سهم شهروندان از فضای سبز درون شهری، سرانه فضای سبز این منطقه با احتساب داخل محدوده از 14 مترمربع در سال 84 ، به 16.2 مترمربع در سال 91 افزایش داشته است که بیانگر رشد 115 درصدی این سرانه در هفت سال گذشته است.

افزایش بوستان های منطقه به 135 مورد

معاون امورشهری و فضای سبز شهرداری منطقه 20 تهران تأکید کرد: با احتساب بوستان های تازه احداث شده تعداد بوستان های منطقه به 135 مورد افزایش یافته است.

وی گفت: بوستان های جانبازان با مساحت 2.5 هکتار و جامع ری، شهید آوینی و بازی با مساحت هر کدام 2 هکتار از جمله بوستان های بزرگ و شاخص است که بوستان بازی در بخش کهریزک شهرری به همراه کتابخانه ای مجهز برای شهرداری کهریزک احداث و اهداء شده است و این در حالی است که بوستان 4 هکتاری مادر نیز در این منطقه در حال احداث است که به زودی به بهره برداری می رسد.

توسعه فضای سبز شهرری تبلوری از پیشرفت و عدالت

شیرازی، توسعه فضای سبز را از عوامل مهم توسعه و پیشرفت هر شهر برشمرد و تصریح کرد: توسعه شبکه آبرسانی نوین در قالب 464 هزار و 254 مترطول لوله گذاری، حفر و تجهیز 241 حلقه چاه و یکصد و 5 هکتار آبیاری قطره ای، و توسعه شبکه روشنایی با حجم عملیات 218 هزار و 611 مترطول کابل کشی از اقدامات مهمی است که به منظور استفاه بهینه از منابع انرژی، حوزه امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 20 در مدت زمان مورد اشاره انجام داده است.

اقدامات مثبت مدیریت شهری در بهبود سیمای بصری شهرری

وی اقدامات مدیریت شهری جدید را در حوزه زیباسازی و بهبود سیمای بصری شهرری مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: احجام شهری از 2 به 19 مورد در نقاط کلیدی شهر، نقاشی دیواری از 2 هزار به ده هزار و 500 مترمربع، ساماندهی میدان و آبنما از یک به 5 مورد، فنس کشی زمین های ورزشی روباز از 3 به 14 موقعیت، نصب مبلمان شهری از یکهزار و 400 به 7900 عدد و نصب پلاک آبی منازل از 3 هزار و 500 به 90 هزار قطعه افزایش داشته است.

شیرازی، نصب چهار تلویزیون شهری، 22 تابلوی هویت محله، پلاک آبی شب نما برای منازل و معابر، 45 تابلوی فلکسی برروی عرشه پل های عابر پیاده و سواره رو، یک هزار مجموعه بدنسازی و بازی کودک، 1700 عدد قاب عکس شهدا و اذکار مذهبی، ساماندهی و کاشی کاری پل های سواره رو، نورپردازی 88 مورد ازاماکن ارزشمند فرهنگی و مذهبی، 3 مورد یادمان شهدا، 2 پاتوق محله و اهتزار پرچم بلند 60 متری در چهار نقطه کلید شهر را از جمله مهمترین اقداماتی برشمرد که اداره زیباسازی این منطقه به صورت ابتکاری و برای اولین بار در سالهای اخیر اجرا کرده است.

آموزش چهره به چهره 528 هزار شهروند شهرری

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 20، به نقش ارزنده و موثر آموزش شهروندی با محوریت آشنایی با مفاهیم تفکیک پسماند اشاره کرد و یادآور شد:‌ بر اساس سیاست شهرداری تهران مبنی بر تبدیل شهرداری از سازمان خدماتی به نهاد اجتماعی تمامی فعالیت های حوزه های زیرمجموعه با تاسی بر این شعار شکل گرفته است و این درحالی است که اداره بازیافت حوزه امورشهری و فضای سبز شهرداری منطقه 20 در 7 ساله گذشته آموزش چهره به چهره 528 هزار شهروند، 730 مدرسه و 530 مرکز اداری، فرهنگی و مذهبی را اجرا کرده است.

وی با اشاره به راه اندازی 9 غرفه و 3 ایستگاه جمع آوری پسماندهای خشک در سطح منطقه افزود: توزیع یک میلیون و 50 هزار بروشور آموزشی، 23 هزار و 500 مخزن پسماندخشک و 13 هزار و 50 اقلام کمک آموزشی علاوه بر تبلیغات محیطی برای ترویج فرهنگ تفکیک پسماند خشک در سطح منطقه انجام شده است که آمار 16 درصدی تناژ تفکیک پسماند خشک منطقه 20 یکی از نتایج این فعالیت است.

منطقه 20 رکورددار صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف

وی در ادامه به فعالیت های اداره محیط زیست نیز اشاره کرد و گفت:‌ منطقه 20 در سطح شهر تهران به عنوان دومین منطقه ای است که موفق به استقرار استاندارد زیست محیطی ایزو 14001 در سطح منطقه و نواحی هفتگانه شده است و این درحالی است که از نظر صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف(آب، برق، گاز و کاغذ) در میان مناطق 22 گانه شهر تهران رتبه اول را دارد.