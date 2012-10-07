برداشت اولین میوه های طرح شجره طیبه در شاهرود

اکبر شبانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برداشت اولین محصول طرح "شجره طیبه" در شاهرود، گفت: شجره طیبه به معنی "درخت پاک" طرحی است که از سال 89 در دستور کار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار گرفته و امسال اولین میوه های درختانی که به این طرح اختصاص داده شده در بیارجمند شاهرود در حال برداشت است.

"شجره طیبه" بیمه معنوی باغداران



وی افزود: در این طرح باغداران برای این که باغ خود را بیمه معنوی نمایند، یک یا چند درخت از باغ خود را به عنوان سهم فقرا و نیازمندان به کمیته امداد اهدا می کنند.

شبانزاده با بیان این مطلب که تمامی امورات این درختان از آبیاری، پرورش،کود، حرص و ... به عهده خود باغدار است خاطر نشان کرد: باغداران بعد از به بار نشستن درختان، میوه یا درآمد حاصل از فروش آن را جهت خرج در امور فقرا و مستمندان به کمیته امداد تحویل می دهند.

صدور شناسنانه برای بیش از 90 اصله درخت در بیارجمند



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شاهرود عنوان کرد: در بیارجمند بیش از 90 اصله درخت شناسنامه طرح شجره طیبه دارند که شامل بادام، گردو، انار، پسته و زردآلو هستند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 10 میلیون ریال زکات مستحبی زردآلو و خربزه از بیارجمند به کمیته امداد تحویل داده شده است.

برداشت 250 کیلو محصول از 20 اصله درخت انار در بیارجمند



شبانزاده اظهار داشت: یک باغدار روستای قلعه بالای بیارجمند از 20 اصله درخت انار اهدایی به طرح شجره طیبه 250 کیلو انار به کمیته امداد تحویل داده که هم اکنون در انبار در حال بررسی قیمت کارشناسی و طی مراحل توزیع آن هستیم.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شاهرود با اشاره به این حدیث معروف که صدقه قبل از این که به فقیر برسد به دست خدا می رسد یادآور شد: باغدارانی که در این طرح شرکت کرده اند به صورت عینی شاهد این مطلب و برکت محصولات خود بوده اند.

آسمان از آن اهل سخاوت است

وی ضمن تاکید بر اینکه آسمان از آن اهل سخاوت است خاطر نشان کرد: برکتی که به وسیله این طرح از سوی خداوند متعال شامل حال باغداران می شود بسیار زیاد است و باغداران عزیز خود مدعی این مطلب هستند.

شبانزاده در پایان خاطرنشان کرد: کمیته امداد امسال نیز در خدمت باغدارانی که خواهان شرکت در این طرح هستند می باشد و به میزان دلخواه باغدار برای درختان اهدایی شناسنامه طرح شجره طیبه صادر خواهد کرد.