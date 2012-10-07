گردهمایی دو هزار دانش آموز ابتدایی قمی در محکومیت توهین به پیامبر(ص)

مجیده ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توجه به مسائل تربیتی و ‎آموزشی تاثیر بسزایی در رشد و تربیت کودکان دارد بیان کرد: دین اسلام نیز به تربیت کودکان توجه بسیاری کرده است.



وی گفت: اهمیت بیشتر به کودکان به عنوان سرمایه و آینده سازان مملکت بسیار مورد تاکید است.



معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان قم با اشاره به اینکه امسال در هفته کودک با مشارکت سایر دستگاهها و ارگان ها برنامه های ویژه ای در ارتباط با کودکان برگزار می شود افزود: جشن های ویژه کودکان در این هفته در کلیه مدارس ابتدایی استان برگزار می شود.



وی با اشاره به اینکه تمامی روزهای هفته کودک با عنوانی خاص نامگذاری شده است افزود: روز اول با عنوان کودک، خانواده و رسانه نامگذاری شده است و در این راستا در این روز برنامه ها حول محور آموزش سلامت انجام شد.



ملایی بیان کرد: روز دوم با عنوان کودک، آموزش و مراقبت نامگذاری شده است که در این روز برنامه های ویژه ای با همکاری بهزیستی و مرکز بهداشت قم در مدارس اجرا شده است.



وی گفت: در این هفته نشست های تخصصی نیز در مراکز مختلف برای کودکان برگزار می شود.



معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: امروز در پارک دورشهر گردهمایی 2 هزار دانش آموز ابتدایی به منظور محکومیت توهین به ساحت پیامبر(ص) برگزار و بیانه ای نیز توسط دانش آموزان قرائت شد.



وی ادامه داد: این گردهمایی با عنوان عهد شکوفه های دبستانی با رسول مهربانی برگزار شد.



ملایی بیان کرد: روز سوم هفته ملی کودک با عنوان کودک، بازی و تربیت نامگذاری شده است که متولی برنامه های فردا کانون پرورش فکری است که با همکاری آموزش و پرورش برنامه های ویژه ای اجرا می کند.



وی گفت: روز چهارم با عنوان کودک و ایمنی نامگذاری شده است که از طریق نیروی انتظامی و پلیس راهور و همچنین مرکز بهداشت آموزش های لازم به دانش آموزان در مدارس داده می شود.



معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش قم بیان کرد: روز پنجم با عنوان حقوق کودک و روز ششم با عنوان کودکان نیازهای ویژه نامگذاری شده است.



وی در پایان گفت: ارگان هایی که در این هفته با آموزش و پرورش همکاری داشته اند شامل مرکز بهداشت، بهزیستی، نیروی انتظامی، صدا وسیما، کانون پرورش فکری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، هلال احمر وسازمان گردشگری هستند.



