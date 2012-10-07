هزینه های پروژه های صنعتی کاهش خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرین کلاه بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی دانشگاه شیراز در جمع خبرنگاران افزود: دنیا به سمت استفاده از انرژی های نوین حرکت می کند و در این راستا باید در کشور ما نیز این فرهنگ برای مردم مطرح شود.

وی تصریح کرد: هر چند که در حال حاضر هزینه های استفاده از این نوع انرژی برای مردم گران است اما باید با فرهنگ سازی صحیح آنها را برای چند سال آینده مهیا کنیم.

فرماندار شیراز با اشاره به اینکه به زودی تجهیزات ذخیره انرژی ارزان تولید خواهد شد، افزود: هزینه ها به طور حتم کاهش خواهد یافت و از طرفی در حال حاضر نیز مردم می توانند در باغات و یا منازل خود از این سیستم استفاده کنند.

زرین کلاه ادامه داد: این پروژه به عنوان نمونه افتتاح شده و نباید انتظار داشت که تولید گسترده برق را به همراه داشته باشد اما به طور حتم این نوع فعالیت در آینده توسعه خواهد یافت.

وی یادآور شد: انرژی خورشیدی نا محدود و دائمی است به همین دلیل باید زیر ساخت هایی برای استفاده از این نوع انرژی مطلوب ایجاد شود.