"سرآلکس فرگوسن" با سیاست چرخشی دروازه بان ها موافق نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیوید دخیا" در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا و جام اتحادیه برای شیاطین سرخ به میدان رفته است و "آندرس لیندگارد" در رقابتهای لیگ برتر به وی ترجیح داده شده است.
"سرآلکس فرگوسن" با توجه به نمایش خوب "دخیا" در دیدار با کلوج در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، به احتمال فراوان در دیدار روز یکشنبه رقابتهای لیگ برتر مقابل نیوکاسل از این دروازه بان استفاده خواهد کرد.
فرگوسن گفت: دخیا در بازی با کلوج عالی بود. این دروازه بان فوق العادهتراز همیشه شده است و واقعا نمیدانم در بازی روز یکشنبه از او در ترکیب تیم استفاده کنم یا نه.
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