سرهنگ حسن قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به اتفاق راه و شهرسازی برنامه زمان بندی برای رفع این نقاط حادثه خیز مشخص شده است.

وی اظهار داشت: در نیمه اول امسال 153 مورد تصادف در جاده های استان به وقوع پیوست که منجر به فوت 237 نفر شده است.

وی عنوان کرد: همچنین در شش ماه اول امسال هزار و 572 فقره تصادف جرحی به وقع پیوست که منجر به آسیب دیدگی دو هزار و 219 نفر شده است.

سرهنگ قدمی بیان داشت: بیش از 50 درصد تصادفات مربوط به بریدگی ها و دور برگردانهای غیر استاندارد است که باید طبق برنامه اصلاح شوند.

فرمانده پلیس راه گلستان، توسعه راهها را از شاخص های توسعه یافتگی بیان کرد و گفت: عامل راه از جمله عواملی است که در تصادفات نقش دارد.

وی نقش عامل انسانی و خودرو را نیز در بروز تصادفات تاثیر گذار برشمرد.