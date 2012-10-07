ادارات مجموعه های ورزشی خود را به مردم اختصاص دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی، با اشاره به اجرای طرح توسعه کشاورزی افزود: باید در اجرای این طرح جدیت بیشتری به خرج دهیم و استان از فرصت فراهم آمده جهت تحول بخش کشاورزی و اشتغالزایی جوانان نهایت بهره و استفاده را ببرد.

استاندار کرمانشاه همچنین از فرمانداران و سایر مدیران دستگاههای اجرایی استان نیز خواست که در عزل و نصب افراد و مدیران دیگر، بسیار دقت کنند و با عزل و نصب های بی مورد باعث تعلل در انجام کارها نشوند.

استاندار کرمانشاه همچنین از دستگاههایی که می توانند به مساله هوشمندسازی مدارس استان کمک نمایند، خواست تا در این راستا همکاری لازم را با سازمان آموزش و پرورش استان داشته باشند.

هاشمی همچنین بر لزوم صرفه جویی در ادارات استان تاکید کرد و گفت: باید هزینه ها را به حداقل برسانیم زیرا وضعیت بودجه امسال به گونه ای است که باید صرفه جویی کنیم.

وی به ارگانهای دولتی تاکید کرد که حتما در خرید کالا و ملزومات، نوع و تولیدات وطنی را خریداری کنند تا کمکی به اقتصاد و تولید داخلی باشد.

هاشمی همچنین از ارگان ها و دستگاههای اجرایی که دارای مجموعه های ورزشی، استخر و سالن های ورزشی هستند نیز خواست تا آنها را تنها به کارکنان خود اختصاص ندهند و در ساعاتی نیز به مردم و هیئت های ورزشی نیز اجازه بدهند تا از آنها استفاده کنند.

وی با اشاره به گشایش دفتر دیوان عدالت اداری کشور در استان کرمانشاه، گفت: این کار در راستای تمرکززدایی از پایتخت انجام می شود که خوشبختانه امروز شاهد آغاز به کار دفتر دیوان عدالت اداری در استان هستیم.

استاندار کرمانشاه، گفت: با راه اندازی این دفتر، در روند امور شهروندان کرمانشاهی تسهیل ایجاد می شود و اموری مانند پیگیری ماده 100 قانون شهرداریها، استخدام، تلفیق گروههای کاری و اداری و.. نیز در استان قابل انجام خواهد بود و هزینه های مردم را کاهش می دهد زیرا لزومی برای سفر به تهران و پیگیری شکایات در پایتخت، نیست.

