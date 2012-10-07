امکانات برگزاری باشکوه جشنواره تئاتر هرمزگان فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان پیشدار در این خصوص به خبرنگاران گفت: بزرگ ترین رویداد هنری هرمزگان 18 الی 21 مهرماه با حضور 9 گروه نمایشی از سراسر استان در شهرستان بستک برگزار می شود.

وی افزود: چند سال متوالی است که جشنواره تئاتر استان هرمزگان در شهرستان ها برگزار می شود و هدف اصلی از این اقدام تمرکز زدایی از برنامه های فرهنگی و تقویت زیرساخت های هنری در شهرستان ها و بهره مند کردن مردم از برنامه های هنری و فرهنگی است.

دبیر بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استانی درخصوص کیفیت مکان برگزاری جشنواره خاطر نشان کرد: سالن آمفی تئاتر شهرستان بستک از ظرفیت و استاندارد مناسب جهت برگزاری جشنواره تئاتر برخوردار است و هم اکنون نیز تیم های تخصصی اداره کل جهت آماده سازی سالن به شهرستان بستک اعزام شده اند.

در ادامه عبدالرضا شیبانی، سرپرست ارشاد بستک و قائم مقام دبیر جشنواره ضمن تقدیر از اعتماد اداره کل ارشاد به مجموعه اداری و هنرمندان شهرستان بستک گفت: همه ظرفیت های موجود در این شهرستان جهت برگزاری مطلوب جشنواره تئاتر استانی فراهم شده است.

وی افزود: تاکنون چندین جلسه هماهنگی به ریاست فرماندار بستک و همچنین امام جمعه شهرستان برگزار شده و به لطف خداوند منان همه ادارات، سازمان ها و تشکل های فرهنگی – هنری با حداکثر توان و ظرفیت همیار و کمک حال ما در برگزاری جشنواره تئاتر استانی هستند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بستک خاطرنشان کرد: بدون شک این اتفاق بزرگ هنری می تواند سرفصل جدیدی در گسترش ظرفیت های فرهنگی و هنری شهرستان بستک باشد و از این پس سعی خواهیم کرد برنامه های بیشتری با محوریت بستک برگزار شود.