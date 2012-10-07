مسجد امام حسن عسکری(ع) قم مایه فخر کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در حاشیه بازدید از کارگاه ساخت مسحد امام حسن عسکری (علیه السلام)، با بیان اینکه علاوه بر بنای مسجد امام حسن عسکری(ع)، شاهد عظمت معنوی این مسجد نیز هستیم، افزود: مسجد امام حسن عسکری (علیه السلام) مایه فخر شهر مقدس قم و کشور است چرا که علاوه بر بنای عظیم و باشکوه، از معنویت خاصی نیز بهره مند است و آن هم انتصاب به امام حسن عسکری و امام زمان (علیهم السلام) است.



وی در ادامه با اشاره به شروع عملیات عمرانی این مسجد در سال 76، اظهار داشت: سال ها است که پرچم هدایت در ایران اسلامی برافراشته شده است و آن هم اهل بیت (علیهم السلام) و راه شهادت است و در این بین شهر مقدس قم پرچمدار این هدایت و مسجد امام حسن عسکری (علیه السلام) نیز مایه فخر این هدایت است.



استاندار قم با بیان اینکه مدیران مختلف استان باید در راستای به ثمر رسیدن طرح مسجد امام حسن عسکری (علیه السلام) از تمام ظرفیت های خود استفاده کنند، اعلام کرد: نخبگان معماری و هنر استان قم و سراسر کشور برای اجرای این طرح گرد هم آمده اند و امید است باعظمت ترین مسجد جهان اسلام شکل گیرد.



وی در پایان سخنان خود با اشاره به لزوم اطلاع رسانی خدمات انجام شده در این مسجد به مردم، عنوان کرد: شناسایی چهره های ماندگار استان و راه اندازی سایت اطلاع رسانی برای مسجد امام حسن عسکری (علیه السلام) از اولویت های کاری مسئولان استان شود.



همچنین در این بازدید حجت الاسلام و المسلمین گلپایگانی در رابطه با مسجد امام حسن عسکری (علیه السلام) افزود: این مسجد منتصب به امام حسن عسکری و امام زمان (علیهم السلام) است و باید توجه داشت که عظمت این مسجد مایه عظمت شهر مقدس قم خواهد بود.



دانشگاه فرهنگیان، پشتوانه علمی جامعه



استاندار قم در هفتمین نشست صمیمانه با مسئولان مراکز آموزش عالی استان بیان کرد: دانشگاه فرهنگیان به دلیل آموزش و تربیت معلمان، پشتوانه ی علمی جامعه است.



کرم رضا پیریایی در نشست صمیمانه با مسئولان و مدیران دانشگاه فرهنگیان استان قم، اظهار داشت: دانشگاه مراکز فرهنگی و آموزشی کلان کشور است و امیدهای کشور برای آینده ای روشن را تربیت می کند.



وی با بیان اینکه دانشگاه ها نقش بسزایی را در ترسیم آینده کشور دارند، خاطر نشان کرد: در این بین دانشگاه فرهنگیان از جایگاه اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه معلمان جامعه را پرورش می دهد و با حدود 15 هزار فارغ التحصیل و هزار و 500 دانشجو نقش چشمگیری را در پشتیبانی از وزارت آموزش و پرورش ایفا می کند.



استاندار قم با اشاره به جایگاه رئیس جمهور به عنوان رئیس هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان، اعلام کرد: توجه به دانشگاه فرهنگیان، توجه به ارتقاء سیستم آموزشی کشور است و حمایت از این دانشگاه یک مقوله ملی است اما هر استانی باید در این زمینه به طور مستقل نیز ورود پیدا کند.



وی در ادامه با بیان اینکه هدف از برگزاری نشست های مختلف با مسئولان مراکز عالی استان، ارتقاء سیستم آموزش عالی استان است، عنوان کرد: در این جلسات باید چشم انداز چند ساله دانشگاه ها بیان شود تا بتوان با برنامه ریزی صحیح و مناسب، از ظرفیت های مختلف مراکز آموزش عالی در راستای ارتقاء این مراکز استفاده شود.



پیریایی در پایان سخنان خود افزود: دانشگاه فرهنگیان باید در استان قم، دانشگاه نمونه باشد و این موضوع با وجود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی موجود، نیازمند تلاشی بسیجی وار است.



در ابتدای این نشست حجت الاسلام و المسلمین حسنی، رئیس مرکز پردیس برادران دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان با ساماندهی و تجمیع مراکز تربیت معلم کشور تحقق پیدا کرده است، اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان شکل گرفت تا امر تربیت معلم و احیاء مراکز تربیت معلم حاصل شود.

