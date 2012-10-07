22 مانور امداد و نجات در خوزستان برگزار می‌ شود

صادق سلامات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حفظ آمادگی عوامل امدادی و تعامل و انسجام دستگاهها از مهمترین اهداف برگزاری مانور در هفته کاهش آثار بلایای طبیعی است.

وی با بیان اینکه در این راستا 22 مانور امداد و نجات در شهرهای استان برگزار می شود، افزود: در شهرهای شمالی استان که زلزله بیشتری رخ می ‌دهد مانور زلزله و در مناطق جنوبی خوزستان که بیشتر سیل خیز هستند،‌ مانور سیل برگزار می شود.

سلامات با بیان اینکه آموزش همگانی، ارتقای سطح آگاهی مردم و تحقق شعار جامعه آماده در راستای اجرای مانورهای این هفته دنبال می شود، گفت: امسال برای نخستین بار در خوزستان مانور امداد و نجات در سوانح هوایی یا سقوط هواپیمای فرضی در آبادان برگزار می ‌شود.

وی با بیان اینکه حوادث جاده‌ ای از شایعترین حوادث است، افزود: جمعیت هلال احمر با توجه به این مساله، در برخیی شهرستانهای استان مانور جاده ‌ای برگزار می کند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان خوزستان تصریح کرد: مانور زلزله در مسجدسلیمان، جستجو و نجات در کوهستان در ایذه، مانور تخلیه جمعیت و اسکان اضطراری در بهبهان، مانور سیلاب در خرمشهر، امداد جاده‌ ای در اندیمشک، امداد و نجات در ارتفاع و تخلیه و رهاسازی از ساختمانهای بلند در اهواز و مانور سراسری با حضور تمام اعضای جمعیت هلال احمر خوزستان از دیگر مانورهای هفته کاهش آثار بلایای طبیعی هستند.

وی در خصوص مانور سراسری و اصلی استان اظهار کرد: این مانورکه تلفیقی از حوادث جاده‌ ای، زلزله، سیل و حوادث هوایی است، 19 مهرماه جنب پل لشکر اهواز برگزار می شود.

سلامات گفت: در این مانور وقوع یک زلزله 6.8 ریشتری بازسازی می شود و برپایی 120 چادر در مدت 10 دقیقه و اسکان اضطراری زلزله زدگان توسط نیروهای امداد به اجرا در می آید.

وی همچنین از رونمایی خودرو آرگن برای نخستین بار در استان خوزستان خبر داد و گفت: این خودرو قابلیت حمل و نقل و حرکت در هر مکانی از جمله آب، باتلاق، شنزار و مکان های دیگر را دارد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان خوزستان به تهیه نرم‌ افزار جامع و بانک اطلاعاتی با عنوان دستیار مدیر امداد اشاره کرد و افزود: این نرم‌افزار شامل حوادث 30 سال اخیر، مناطق آسیب ‌پذیر و امن، پایانه‌ ها، مراکز آموزشی، تفریحی، بیمارستانها، انبار‌ها و ... است.