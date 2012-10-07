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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۶

تا یک و نیم سال آینده/

بیش از 1500 مسکن مهر در شهر اراک تحویل می شود

بیش از 1500 مسکن مهر در شهر اراک تحویل می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی با اشاره به ساخت پروژه کوی کوثر سنجان شهر اراک گفت: بیش از یک هزار و پانصد مسکن مهر این پروژه تا یک و نیم سال آینده تحویل می شود.

رضا فرح در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ارائه گزارش عملکردی از وضعیت پروژه های مسکن شهری ، مسکن مهر بنیاد مسکن استان وهمچنین ارائه گزارشی ازروند اجرای پروژه کوثر سنجان افزود: پروژه کوی کوثر سنجان به استعداد پنج هزار واحد در حال ساخت می باشد؛ که فاز اول این پروژه شامل یک هزار 560 مسکن مهرهم اکنون در حال اجراست.

وی ادامه داد: این 1560 واحد با زیر بنای 212 هزار متر مربع   در 31 بلوک و بصورت صنعتی( سازه قالب تونلی) دردست اجرا می باشد که امید است تانیمه دوم سال 1392 شاهد افتتاح فاز اول این پروژه باشیم.

فرح  ضمن ابراز رضایت از وضعیت روند پیشرفت پروژه اظهارداشت: باید تلاش شود تا تأسیسات زیربنایی از جمله انشعابات آب ، برق و گاز همزمان با افتتاح پروژه ها آماده شود تا ساکنین این پروژه از مزایای آن بهره مند گردند.

کد مطلب 1714267

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