ادامه درگیریهای ارتش سوریه با گروههای مسلح/ سرکرده ها به خاک افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الثوره گزارش داد: نیروهای مسلح سوریه در ادامه حملات خود به گروههای مسلح علاوه به کشتن و دستگیری تعدادی از اعضای این گروهها، ادوات آنها را نیز نابود کردند.

در این راستا ارتش سوریه در مناطق الکروم، الشیخ سعید، الاشارات، الفردوس، نادی العروبه، بستان الباشا، الشیخ خضر، الفرافره، دوار المرجه، دوار قاضی عسکر در حلب با گروههای مسلح درگیر شدند و ضمن دستگیری تعدادی از آنها برخی دیگر را نیز از پای درآوردند.

در حومه حمص ارتش سوریه به گروههای تروریستی که به مراسم تشییع جنازه ای در روستای الشبیبه در حومه حمص حمله کرده بودند را تحت تعقیب قرار دادند و تعدادی از آنها را کشتند و برخی دیگر را زخمی کردند.

منابع نظامی سوری اعلام کردند که در اثر حمله تروریستها به تشییع کنندگان چهار نفر از آنها به شهادت رسیدند.

در حومه القصیر در حمص نیز ارتش سوربه با گروههای مسلح درگیر و تعدادی از آنها را از پای درآورد.در روستای الطیبه و منطقه تلدو در منطقه الحوله در حومه حمص نیز ارتش سوریه با گروههای مسلح درگیر و تلفاتی در صفوف آنها برجای گذاشت.

در منطقه دیر بعلبه در حومه حمص، تل ذهب، مسکنه نیز ارتش سوریه ضمن درگیر شدن با گروههای مسلح ضمن به قتل رساندن تعدادی از آنها ادوات آنها را نیز نابود کرد.

در باب هود در شهر حمص نیز ارتش سوریه با حمله به مخفیگاه گروههای مسلح 75 بمب به وزن 50 و صد کیلوگرمی را خنثی و تعدادی از تروریستها را نابود کرد. در منطقه الجوسیه در حومه القصیر نیز مقر دو گروه تروریستی به رهبری غسان سویدان و پاشا را نابود و دهها تروریستها را به هلاکت رساندند.

در این عملیات حسن محب الدین یکی از سرکرده های گروههای تروریستی و تعدادی دیگر از آنها به هلاکت رسیدند.

الثوره گزارش داد: در استانهای حماه و دیرالزور نیز ارتش سوریه با گروههای مسلح درگیر شد و این افراد ضمن برجای گذاشتن سلاحهای خود پا به فرار گذاشتند. در مخفی گاههای تروریستها در این مناطق اقلام پزشکی و داروهای سرقتی کشف شد.

ارتش سوریه در قدسیا در حومه دمشق نیز به تعقیب تروریستها پرداخت و در این عملیات تونل بزرگی متعلق به تروریستها را کشف کرد.

ارتش سوریه در مناطق المسیفره و الکرک شرقی در حومه درعا نیز با گروههای مسلح درگیر شد و خساراتی جانی و مالی به آنها وارد کرد در میان کشته شدگان محمد احمد عمر، عدنان الزعبی، علی محمد اللطفی و عبدالرووف العصافره از سرکرده های گروههای مسلح به چشم می خورد.

در استان ادلب در مناطق الهباط، الحوری، البالعه و دیگر مناطق این استان ارتش سوریه با گروههای مسلح درگیر و بسیاری از آنها را از پای درآورد.

از سوی مهندس عماد خمیس وزیر برق سوریه از حمله به یک ایستگاه برق در حومه دمشق که سبب قطع برق روستاهای این مناطق شد خبر داد.