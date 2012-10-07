به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر بانک اطلاعات کارشناسان و اندیشمندان مرکز پژوهش های صدا و سیما از شناسایی حدود یکصد کارشناس اقتصادی در سطح کشور خبر داد.



میثم حسنی سعدی افزود: با توجه به نامگذاری چند سال اخیر با موضوعات اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب و اهمیت پرداختن به این موضوع کارشناسان حوزه های اقتصاد اسلامی شناسایی شدند.



وی ادامه داد: با اشاره به اینکه احتمال دارد نامگذاری سال های آینده نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور در موضوع اقتصادی باشد، لزوم دسترسی به کارشناسان خبره در مسائل اقتصادی امری ضروری است.



مدیر بانک اطلاعات کارشناسان و اندیشمندان مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما افزود: برنامه سازان رسانه ملی می توانند با بهره گیری از این کارشناسان در تولید برنامه های اقتصادی به فرهنگ سازی و تامین زیرساخت های لازم جهت توسعه کشور بپردازند.



حسنی سعدی تصریح کرد: در حال حاضر گردآوری اطلاعات و شناسایی کارشناسان اقتصاد اسلامی در سطح کشور و معرفی آنها به برنامه سازان در قالب کتاب در دست انجام است.



وی اضافه کرد: این مجموعه در قالب الکترونیک جهت معرفی این کارشناسان به برنامه سازان بر روی سایت قرار خواهد گرفت.



بررسی آثار معنویت در کاهش بلایای طبیعی توسط رادیو معارف



رادیو معارف در برنامه زنده ارمغان به بررسی آثار معنویت در کاهش بلایای طبیعی می‌پردازد.



برنامه زنده صبحگاهی ارمغان که با هدف بیان آداب عبادی و اجتماعی همه روزه به جز جمعه‌ ها میهمان شنوندگان گرامی است، در هفته پیش رو به آثار معنویت در کاهش بلایای طبیعی و آلام و مصائب آسیب دیدگان می‌پردازد.



برنامه زنده ارمغان کاری از گروه قرآن و حدیث به تهیه کنندگی و سردبیری سید احمد محمودی، نویسندگی افسانه ضیایی و گویندگی حامد عباسی هر روز به جز جمعه‌ها ساعت 7 و 15 دقیقه از رادیو معارف تقدیم شنوندگان می‌شود.



بررسی راهکارهای توسعه همکاری صدا و سیمای مرکز قم با شبکه پویا نمایی



با حضور مدیر شبکه پویا نمایی در قم راهکارهای توسعه همکاری های متقابل میان صدا و سیمای مرکز قم با شبکه پویا نمایی بررسی شد.



ساری مدیر شبکه پویانمایی با حضور در صدا و سیمای مرکز قم ضمن بازدید از بخش های مختلف و واحد پویا نمایی این مرکز، با تقدیر از تلاش های مدیر کل مرکز قم اظهار داشت: امکانات و تغییرات فیزیکی مرکز نسبت به قبل به خوبی مشهود و محسوس است و امیدواریم به زودی شاهد رشد چشمگیر تولیدات پویانمایی مرکز قم باشیم.



مدیر کل صدا و سیمای قم نیز در این جلسه به توانمندی و ظرفیت های فنی و برنامه سازی مرکز در ارائه تولیدات فاخر خصوصا در بخش پویانمایی اشاره کرد و ابراز داشت: در گذشته تولیدات انیمیشن مرکز قم در طول سال حدود 30 دقیقه بود اما در حال حاضر با توجه به ظرفیت های معنوی و فرهنگی استان و امکانات فنی و فضای فیزیکی مناسبی مهیا شده ااین ظرفیت وجود دارد که در طول سال بیش از 30 ساعت انیمیشن دینی و قرآنی و یا مرتبط با مفاهیم و آموزه های دینی تولید کنیم.



وی سپس با بیان این که در تولیدات انیمیشن ، می توان با طراحی وپردازش یک کارکتر و شخصیّت داستانی منطبق با مؤلفه های بومی ، تأثیر گذاری پیام را بر روی مخاطبان افزایش داد اظهار کرد: آثاری چون قصه های کهن خورشید حجاز، ابراهیم در آتش، شدّاد، هفت تکه، علی و ذره بینش و ... در این زمینه تولید شده است.



برگزاری دوره مهارت ‌های بیان تفسیر در حوزه‌ های علمیه خواهران



مدیر پرورشی حوزه‌های علمیه خواهران گفت: دوره تربیت مربی مهارت‌ های بیان تفسیر در حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود.



خانم ناصح افزود: این دوره با حضور 183 نفر از مربیان قرآن مدارس علمیه خواهران، روزهای 26 و 27 مهرماه در قم برگزار خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه 200 نفر برای شرکت در این دوره دعوت شده بودند، اظهار داشت: پیش‌ نیازهایی برای حضور در این دوره در نظر گرفته شده بود و کسانی که توانستندآزمون پیش ‌نیاز را پشت سر بگذارند، در دوره مهارت‌ های بیان تفسیر حضور خواهند یافت.



مدیر پرورشی حوزه‌های علمیه خواهران این پیش ‌نیازها را شامل تفسیر سوره‌ های لقمان و حجرات تالیف حجت‌الاسلام قرائتی و یک حلقه دی‌ وی ‌دی اثر حجت‌الاسلام قرائتی شامل 40 ساعت آموزش اصول عقاید برشمرد.



ناصح مدرس این دوره را حجت ‌الاسلام محسن قرائتی اعلام کرد و گفت: انتظار می‌رود شرکت‌کنندگان در دوره آموزشی تربیت مربی مهارت‌ های بیان تفسیر، پس ازکسب موفقیت در دوره، بتوانند در آینده، خود دوره های بیان تفسیر را برای سایرین به اجرا درآورند.



وی با اعلام اینکه دوره حاضر نخستین دوره تربیت مربی بیان تفسیر است اضافه کرد: با توجه به ظرفیت دوره، شرکت‌کنندگان در آن مربوط به مدارس بخشی از استان‌های کشور هستند و برای سایر استان‌ های کشور نیز در فرصت‌ های آینده دوره آموزشی برگزار خواهد شد.



مدیر پرورشی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه در دوره تربیت مربی بیان تفسیر از هر مدرسه علمیه 2 نفر شرکت دارند، اظهار کرد: این دوره آموزشی به منظور آشنا کردن مربیان قرآن با شیوه و روش بیان تفسیر و اجرای طرح بیان تفسیر در مدارس علمیه خواهران برگزار می‌شود.

