کاهش 6 درصدی تیراژ کتاب در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی ظهر یکشنبه در مراسم گشایش نمایشگاه کتاب قزوین اظهارداشت: به منظور فضا سازی مناسب و حمایت از نشر کشور با حمایت مسئولان استانی و وزارتخانه 24 نمایشگاه کتاب استانی در سال جاری برگزار خواهد شد.



سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد، از راه اندازی رادیو کتاب توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری خبر داد و افزود: نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در میان عموم جامعه از ضرورت‌ های راه‌ اندازی رادیو کتاب است و معاونت امور فرهنگی با تمام جدیت و توان آمادگی دارد تا در بخش تولید محتوا به این رادیو کمک کند.



کاهش شش درصدی تولید کتاب



وی افزود: در پنج ماهه اول امسال با تولید 61 میلیون تیراژ نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش شش درصدی تیراژ کتاب در کشور بودیم که این رقم در سال قبل 65 میلیون نسخه بود.

اسماعیلی تصریح کرد:‌ دراستان قزوین امسال 110 عنوان کتاب منتشر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از 114 درصد رشد برخوردار بوده است.



این مسئول فرهنگی بیان کرد: امسال به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی مبلغ دو میلیارد ریال کتاب به هر استان اهداء شد که برپایی این نمایشگاهها می تواند زمینه گرایش مردم به مطالعه را بیشتر کند.



وی اظهارداشت:‌ یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری راه اندازی نهضت مطالعه مفید و حمایت از کتب فاخر است که در این راستا ترویج کتاب و کتاب خوانی در میان گروههای مختلف جامعه با برپایی نمایشگاه می تواند محقق شود.



اسماعیلی یادآورشد: به همت فرهنگ دوستان و حمایت دولت تاکنون هشت نمایشگاه بزرگ کتاب در کشور برگزار شده که امیدواریم این روند تداوم یابد.



این مسئول گفت: در نمایشگاه قزوین 30 هزار عنوان کتاب عرضه شده که امیدواریم با استقبال مردم این کالای فرهنگی در سبد خانوارها جای خود را پیدا کند.



سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیش از ششئ میلیون نفر بازدید کننده داشت که بیانگر ارتقاء جایگاه مطالعه در کشور است.



وی افزود: در حوزه کتاب کودک تلاش کرده ایم تا فرهنگ ترجمه را به فرهنگ تالیف تبدیل کنیم تا به آثار محلی و بومی توجه بیشتری شود.



اسماعیلی یادآورشد:‌ از ابتدای سال جاری تاکنون 14 درصد در حوزه ترجمه کتاب کودک و نوجوان با کاهش مواجه بودیم که می تواند به افزایش تالیف کتاب کودک منجر شود و ابزارهای حمایتی در این راستا بیش از پیش فراهم خواهد شد.



این مسئول اظهارداشت: استان قزوین از ظرفیت بسیار خوبی در زمینه کتاب و کتاب خوانی برخوردار استکه می تواند به افزایش بینش سیاسی اجتماعی جامعه کمک می کند و این استان همچنین سهم زیادی در افزایش سرانه کتاب در کشور نیز داشته است که بیانگر درک بالای مسئولان فرهنگی و مردم این منطقه است.



وی بیان کرد: تولید، ترویج و توزیع کتاب از عوامل و مراحل مهم ترویج فرهنگ کتاب خوانی است و برای تولید محتوای مناسب کتب فاخر و ارزشمند همه نویسندگان باید نگاه خود را به سمت تولید کتاب فاخر هدایت کنند تا ماندگار شود زیرا امروزه برخی کتب با گذشت 100 سال از زمان تالیف همچنان به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می گیرند.



اسماعیلی اظهارداشت: وزارت ارشاد از تالیف و نشر کتب دینی و اعتقادی و آثار فاخر حمایت می کند زیرا معتقدیم هر گونه هزینه کردن در این بخش،‌ سرمایه گذاری ارزشمند و ماندگاری محسوب می شود لذا امیدواریم همه نویسندگان و صاحبان قلم در مسیر تولید کتب خوب مبتنی بر فرهنگ دینی گام بردارند.



وی از برگزاری هفته فرهنگی در کشورهای خارجی هم خبر داد و افزود: با برگزاری هفته فرهنگی در تاجیکستان، قطر، مصر، تونس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیتهای فرهنگی خود را در خارج از مرزها گسترش داده که این کار در معرفی فرهنگی ایرانی و ترویج و گسترش مبانی اعتقادی و معرفی فرهنگ و هنر کشورمان نقش مهمی داشته است.



اسماعیلی بیان کرد: ستاد خرید کتاب در شهرستان ها تشکیل شده تا بتوانیم از فعالیتهای استانها حمایت کنیم که قزوین نیز در این زمینه پیشگام است.



نمایشگاه کتاب شریان فرهنگی کشور



وی در خصوص ویژگی نمایشگاه کتاب قزوین هم گفت: این رویداد فرهنگی ویژگی خاصی دارد که ارتباط با استانهای شمالغرب، نزدیکی به پایتخت، وجود دانشگاههای متعدد، داشتن مردم متدین و فرهنگ دوست از شاخص های های استان است که برپایی نمایشگاه به عنوان شریان حیاتی فرهنگ کشور محسوب می شود.



این مسئول با محکوم کردن اهانت به مقدسات تصریح کرد: اندیشه و قلم که باید رسالت انسانی را ترویج کند وقتی در مسیر غیر دینی و غیر انسانی قرار گیرد ضمن جریحه دار کردن احساسات دینی مردم موجب تنفر همه افراد منصف و منزوی شدن قلم بدستان مزدوی می شود که در خدمت استکبار هستند.



اسماعیلی گفت: امروزه غرب در آستانه اضمحلال و سقوط با این حرکت های رذیلانه وجاهت خود را از دست داده که باید اهل قلم نسبت به این موضوع عکس العمل نشان دهند و این حرکت تا نابودی صهیونیست ها تداوم یابد.