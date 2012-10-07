مرگ 6 هزار نفر بر اثر مسمومیت در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، از کل افراد فوت شده بر اثر مسمومیت در سال گذشته پنج هزار و 121 نفر مرد و یکهزار و 55 نفر زن بودند.

این گزارش با اشاره به موارد مسمومیت در سال گذشته می افزاید: موارد مسمومیت در این گزارش شامل مسمومیت با گاز منوکسیدکربن، مسمومیت دارویی، مسمومیت با سم و مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر است.

افزایش 23.4 درصدی مرگ ناشی از مسمومیت با گاز

در سال گذشته 965 نفر ( 712 مرد و 253 زن) بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند در حالی که این رقم در سال 1389، 782 نفر بود یعنی در سال 1390 در این مورد مسمومیت با افزایش 23.4 درصدی مواجه بودیم.

همچنین استان‌های تهران با 253 نفر، خراسان رضوی با 108 نفر و آذربایجان شرقی با 84 نفر بیشترین و استان‌‌های هرمزگان و بوشهر بدون ثبت مرگ ناشی از گازگرفتگی، کهگیلویه و بویراحمد با یک نفر و خراسان جنوبی با دو نفر کمترین میزان مسمومیت با منوکسیدکربن را داشتند.

در فاصله سالهای 1380 تا 1390، بیشترین موارد مسمومیت با گاز با یکهزار و 24 نفر مربوط به سال 1386 بوده ‌و پس از آن سال سال 1390 بیشترین تعداد فوتی را داشته‌است.

سیر صعودی مرگ ناشی از مسمومیت دارویی در 10 سال گذشته

در فاصله سال‌های 1381 تا 1390، مرگ ناشی از مسمومیت دارویی در کشور سیر صعودی داشت، به نحوی که از 185 نفر در سال 1381 به 627 نفر در سال 1390 رسید که از این تعداد 395 مرد و 232 زن بودند.

در سال 1390 استان‌های تهران، خراسان رضوی و فارس به ترتیب با 174، 67 و 41 فوتی در صدر موارد مرگ ناشی از مسمومیت دارویی قرار داشتند و استان های بوشهر، قزوین و مازندران به ترتیب با صفر، یک و دو فوتی کمترین مرگ ناشی از مسمومیت دارویی را به خود اختصاص دادند.

کاهش 5.3 درصدی مرگ ناشی از مسمومیت با سم

در سال گذشته 991 نفر (620 مرد و 371 زن) بر اثر مسمومیت با سم جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با سال 1389 که تعداد فوت شدگان مسمومیت با سم یک‌هزارو 46 نفر بود 5.3 درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، استان‌های تهران (با 279 نفر)، گیلان ( با 112 نفر) و خراسان رضوی (با 110 نفر) بیشترین و استان‌های بوشهر بدون ثبت هیچ مرگ ناشی از سم و کهکیلویه‌ و بویراحمد و خراسان جنوبی با یک مورد فوتی کمترین میزان مرگ ناشی از مسمومیت با سم را در سال گذشته داشتند.

مطابق آمار‌های موجود در فاصله سالهای 1381 تا 1390، بیشترین موارد مرگ ناشی از مسمومیت با سم مربوط به سال 1389 بوده است.

یاد‌آور می‌شود مرگ و میر ناشی از قرص برنج، دفع آفات نباتی، الکل، جونده کش ها، سیانور و ...در قالب مسمومیت با سم ذکر شده است.

مرگ بیش از سه ‌هزار نفر بر اثر سوءمصرف مواد مخدر

در سال گذشته سه‌ هزار و 593 نفر بر اثر سوءمصرف مواد مخدر در کشور جان خود را از دست ‌دادند که از این تعداد سه‌هزار و 394 نفر مرد و 199 نفر زن بودند.

میزان مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 1.7 درصد کاهش یافته است. همچنین در سال گذشته استان‌های تهران (986 نفر)، اصفهان (364 نفر) و فارس (242 نفر) بیشترین و استا‌ن‌های آذربایجان‌غربی (11 نفر)، کردستان (12نفر) و کهگیلویه‌ و بویراحمد (14 نفر) کمترین مرگ ناشی از سوء مصرف ‌مواد مخدر را داشته‌اند.

یادآور می شود در 11 سال گذشته بیشترین آمار مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر با چهار هزار و 740 مورد در سال 1384 ثبت شده‌است و در سال‌های پس از آن با کاهش این آمار در کشور مواجه بودیم.