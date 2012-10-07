گردهمایی مبارزه باقاچاق کالا و ارز استانهای شرقی در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد پیش از ظهر یکشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، اظهارداشت: گردهمایی توجیهی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی برگزار می شود.

وی زمان برگزاری این گردهمایی را آبان ماه سال جاری پیش بینی کرد و بیان داشت: این گردهمایی به منظور شناسایی، بررسی و رفع و رسیدگی مشکلات قاچاق کالا و ارز مربوط به این سه استان کشور برگزار خواهد شد.

گلستانی فرد هدف از برگزاری این گردهمایی را ایجاد تبادل نظر و شناسایی مشکلات قاچاق کالا و ارز در استان دانست و عنوان کرد: مبارزه با قاچاق کالا در استان نیازمند همکاری استانهای همجوار است.

وی با اشاره اینکه در حال حاضر تدابیر ویژه ای برای برخورد با کالای قاچاق در سطح کشور اتخاذ شده است، افزود: اجرای طرح شبنم از مهمترین اقدامات در این زمینه است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اجرای موفقیت آمیز طرح شبنم در استان نیازمند عزم همگانی از سوی مسئولان و مردم است، افزود: برای اجرای این طرح باید تمام دستگاه ها به طور هماهنگ با یکدیگر همکاری کنند.

وی با بیان اینکه در این راستا باید مزایای استفاده از کالای استاندارد و مضرات استفاده از کالای قاچاق باید در بین مردم تبیین و شفاف سازی شود، تصریح کرد: اجرای این طرح نیازمند فرهنگ سازی در بین آحاد جامعه است.

گلستانی فرد با اشاره به اینکه مردم امروز نیازمند آگاهی بخشی و اطلاع رسانی بیشتر از سوی مسئولان هستند، افزود: باید اهداف و مزایای اجرای این طرح در بین مردم فرهنگ سازی شود.

وی با اشاره به اینکه استفاده از تولیدت داخلی مهترین هدف در اجرای طرح شبنم است، اظهارداشت: با اجرای این طرح کالاهای قاچاق از چرخه بازار خارج شده و تولیدات داخلی و با کیفیت در بازارها به فروش می رسد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی در پابان خرید و فروش سوخت را از مهمترین جاذبه های بازارچه های مرزی استان دانست و گفت: به دلیل تاثیر خرید و فروش سوخت در معاش ساکنین مرزی استان، باید خرید و فروش این کالا به طور صحیح مدیریت شود.