سه اختراع جدید توسط مخترعین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به ثبت رسید

غلامرضا مرمریان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "گاز استریل آغشته به بتادین دارای پوشش دو جداره"، گاز استریل دارای کاربرد بسیار در اتاق عمل بوده و با آغشته بودن با بتادین می تواند بطور قابل توجهی احتمال عفونت را کاهش دهد، همچنین استفاده از آن برای اسکراب و برای پزشک جراح آسانتر است.

وی افزود: "سرپوش مسواک مجهز به سیستم خشک کن" پس از هر بار مسواک زدن، فرچه مسواک مرطوب باقی می ماند و این مسئله می تواند سبب انتقال باکتری در دفعات بعدی مصرف شود در حالی که این سرپوش هوشمند مسواک می تواند با دمیدن هوای گرم سبب خشک شدن پرزهای مسواک شده و به این ترتیب از انتقال باکتری جلوگیری نماید.

وی ادامه داد: "آینه دندانپزشکی مجهز به نور مستقیم و سیستم ضد بخار" استفاده از نور مستقیم در آینه دندانپزشکی، میدان دید دندانپزشک را بیشتر نموده و به تشخیص بیماریهای دهان و دندان کمک می کند ضمنا" سیستم ضد بخار آن نیز میتواند مشکل تاری دید آینه های قبلی را برطرف کند.

گفتنی است؛ این سه اختراع، که حاصل تلاش غلامرضا مرمریان و علیرضا سالکی است با حمایت دانشگاه علوم پزشکی کزمانشاه صورت گرفته است.

