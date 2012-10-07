جشنواره و نمایشگاه کودک در اراک برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، 200 کودک پیش دبستانی و نونهالان مهدهای کودک استان مرکزی در اراک با تلاش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ظهر روز یکشنبه روز جهانی کودک را در جشنواره و نمایشگاه جشن گرفتند.

برپایی نمایشگاه یک هفته با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان مرکزی با 30 غرفه لوازم ویژه کودکان، قصه‌گویی، سفالگری، نمایش عروسکی و کتابخانه‌های سیار روستایی، غرفه شهرک ترافیک و مسابقات رباتیک، کارگاه‌های بحث آزاد و مشاعره از جمله برنامه های این جشنواره است که تا یک هفته ادامه دارد.

شعار امسال هفته جهانی کودک، کودک- خانواده و جامعه است .هرساله 15 تا 21 مهرماه هفته جهانی کودک است و 16 مهرماه به طور ویژه روز جهانی کودک نامیده می شود که با حضور صمیمی و پویا کودکان درجشنواره ای با نام خودشان جشن گرفته شد.

طبق رسم دو سال گذشته، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی جشن هفته کودک را با حضور پرشور کودکان جشن می گیرد و با شروع هفته جهانی کودک جشنواره کودک و نوجوان با عنوان یک هفته با کانون در اراک آغاز شده است.

حضور کودکان در غرفه های مختلف و برخی از در گروه هایی به همراه مدرسه و بعضی نیز به همراه پدر و مادر خود از نکته جالب توجه در این جشنواره در جشن روز جهانی کودک بود.



غرفه های فعالیت های علمی پر از پازل های اعضای بدن ، سرود، نقاشی، کاردستی و قصه گویی از غرفه های پرطرفدار کودکان بود که توجه دانش اموزان را به خود جلب می کرد.

اجرای نمایش های خلاق توسط کودکان





در غرفه معرفی سرزمین مسئول غرفه یک مکان یا شهر را معرفی و کودکان با توجه به اطلاعات داده شد با عروسک های موجود در غرفه نمایش خلاق اجرا می کنند و جایزه می گیرند.

مسئول غرفه فعالیت های علمی به مهر گفت: فعالیت های علمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دو سطح دبستان و راهنمایی و دبیرستان صوت می گیرد .



سیمین قربانی افزود: فعالیت های علمی گروه راهنمایی و دبیرستانی به صورت تحقیقی و در مقطع دبستان به صورت مشاهده ای صورت می پذیرد.



وی ادامه داد: این فعالیت ها درسه دسته فیزیک، شیمی و زیست است که در این جشنواره بخش فیزیک و زیست پر رنگ تر دنبال شده است.



قربانی گفت: در راستای آموزش های زیستی پازل هایی در این جشنواره ارائه می شود که طی آن بچه ها با انواع دستگاه های بدن آشنا می شوند.

غرفه مهدویت معرفی شخصیت امام زمان (عج) به بچه ها



غرفه مهدویت نیز یکی از غرفه های مهمان این جشنواره است که سعی شده از طریق کتاب ها، نرم افزارها و پوسترها شخصیت امام زمان (عج) به بچه ها معرفی شود.



مسئول غرفه در خصوص فعالیت های این غرفه گفت: نرم افزارهای ارائه شده در این غرفه به نحوی طراحی شده که معرفی شخصیت امام زمان در قالب بازی، داستان و کارتن باشد.



الهام کاظمی ادامه داد: بسیاری از بچه ها شناختی از امام عصر خود ندارند و در اینجا سعی می شود با طرح سوال هایی و همکاری در پاسخ به آن ها مسئله مهدویت برایشان ملموس شود.

تقسیم بندی آموزش رباتیک بین سنین مختلف دستمایه غرفه رباتیک بود که مسئول غرفه رباتیکد این زمینه گفت: سیم بندی آموزش رباتیک بین سنین مختلف متفاوت است مثلا در سطح پیش دبستانی، آشنایی با علم روز و در خلال آن آشنایی با چرخ، موتور و سایر ادوات صورت می گیرد.



علی اسلامی افزود: در سطح دبسنان نیز بچه ها ساخت ربات ساده را یاد می گیرند در دوره دبیرستان نیز درس هایی که می خوانند در تقویت ساخت پیشرفته تر ربات به آن ها کمک می کند.

آشنایی کودکان با رباتهای ساخته شده





وی ادامه داد: آشنایی با رباتیک در کانون در چهار ترم شامل آشنایی ساده ساخت چیزی که حرکت می کند، آشنایی با مدار و علم برق، برنامه نویسی کامپیوتر و ساخت ربات، ثبت اختراع و حضورجشنواره خوارزمی است.



مهدی مقدس پور دبیر انجمن رباتیک استان مرکزی نیز در خصوص فعالیت های این غرفه در جشنواره گفت: در این جشنواره بچه ها با ربات هایی که دیگر دوستانشان ساختند آشنا می شوند.

وی افزود: پخش فیلم، نرم افزار آموزشی و پاسخگویی به به سوال هایشان در خصوص رباتیک، علم برق، کامپیوتر و اینترنت از جمله اقدامات صورت گرفته این غرفه است.



مقدس پورادامه داد: مهم ترین برنامه این غرفه برگزاری مسابقه ربات جنگجو، نوریاب، مسیر یاب، حل ماز بدون برخورد و حل ماز با برخورد در روز سوم است.

دوره صمیمانه مربوط به تربیت کودکان و نوجوانان



وی گفت: این مسابقات با حضور حدود 80 نفر از اعضای کانون از سراسر استان مرکزی صورت می گیرد و این اعضا از بین 200 نفربرگزیده شده اند.



ارائه سی دی ها آموزشی در خصوص دوره های آموزشی قبل از بارداری، دوره صمیمانه مربوط به تربیت کودکان و نوجوانان از مجموعه سخنرانی های دکتر حبشی و دوره های آموزشی روابط با همسر از جمله خدمات ارائه شده غرفه سازمان ورزش و جوانان بود که به خانواده ارائه می شد.

خدیجه باجلان مسئول این غرفه با بیان اینکه این غرفه از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی دایر شده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این، محصولات دیگری در قالب کتاب و نرم افزار در خصوص نماز و بزرگانی چون کربلایی کاظم ساروقی حافظ کل قرآن برای بچه ها در نظر گرفته شده است.