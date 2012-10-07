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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۱

در کهگیلویه و بویراحمد/

نرخ تولد در بویراحمد به 28درصد رسید/ امیرعلی و فاطمه بیشترین نامها

نرخ تولد در بویراحمد به 28درصد رسید/ امیرعلی و فاطمه بیشترین نامها

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی شش ماه گذشته بیشترین ولادت در شهرستان بویراحمد با نرخ 28 درصد و کمترین ولادت در شهرستان چرام بانرخ 11.3 درصد به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینیان بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این مدت هشت هزار و 104نوزاد در استان متولد شدند که چهارهزار و 175 نفر پسر و سه هزار و 929 نفردختر هستند.

حسینیان اظهار داشت: این میزان نسبت به سال گذشته از رشد شش درصدی برخوردار بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان افزود: در مدت مشابه سال گذشته هفت هزار و 648 نوزاد در استان متولد شدند که سه هزار و 922 پسر و سه هزار و 726 دختر بودند.

امیرعلی و فاطمه بیشترین نامگذاریها در استان

وی بیان کرد: از متولدین سال جاری سه هزار و 561 نفر در روستاها و چهار هزار و 543 نفر در شهرها ساکن هستند.

حسینیان بیان داشت: طی شش ماهه اول سالجاری نامهای امیرعلی و فاطمه بیشترین فراوانی را در این استان داشته است.

وی افزود: پس از این دونام، نامهای طاها و امیرمحمد برای پسران ونامهای فاطمه، یسنا و زهرا برای دختران به ترتیب دارای بیشترین فراوانی هستند.

کد مطلب 1714278

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