پخش دیجیتال در رودبار راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نصرپور افزود: با همکاری مسئولان و سایردست اندرکاران مرتبط، شهرهای منجیل و لوشان نیز از پخش دیجیتال برنامه های صداوسیما بهره مند خواهند شد.

وی اظهارداشت: شناسایی مزیتهای رقابتی استان، توجه به شهرستانها را از رویکردهای رسانه برای معرفی قابلیتها و ظرفیتهای استان و شهرستانها در شبکه استانی است.

مدیرکل صدا و سیما گیلان با اشاره به تعامل بیشتر رسانه با نمایندگان مجلس گفت: تعامل نمایندگان با صدا و سیما به نفع مردم و استان خواهد بود.

وی با بیان اینکه رسانه ملی پلی مطمئن بین مردم، مسئولان و زبان گویای مردم است، اظهارداشت: صدا و سیمای مرکز گیلان مجموعه ای از نیروی های هنرمند وکارآمدیست که با تمام توان آماده اند تا منویات و مطالبات مقام معظم رهبری را در حوزه توسعه همه جانبه استان، اجرایی کنند.

مدیرکل صدا و سیما مرکز گیلان با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ غنی ایرانی، اسلامی و حفظ واشاعه خرده فرهنگ های بومی وظیفه اصلی شبکه های استانی است، گفت: اکنون صدها شبکه ماهواره ای ضد دینی و ضداخلاقی که همگی فارسی زبان بوده علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در حال تلاش هستند به همین دلیل ارتقای کمی وکیفی برنامه های تولیدی مرکز استان از اولویتهای مهم است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت توسعه پوشش دیجیتال در استان بویژه برای جوانان افزود: با کوشش متخصصان وحمایت سازمان صدا و سیما هم اکنون 65 درصد از جمعیت گیلان از پوشش شبکه های دیجیتال برخوردارند.

نصرپور درادامه از مسئولان استان گیلان خواست تا با اختصاص بودجه ای مناسب برای صدا وسیما و راه اندازی دکل های ویژه این پوشش را در منطقه به صددرصد برساند.