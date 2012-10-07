۱۶ درصد کودکان ایلامی در مهدهای کودک نگهداری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق رستمی در آیین جشن روز جهانی کودک در محل این اداره کل افزود: هم اینک بیش از ۶۲ هزار کودک واجد شرایط رفتن به مهد در این استان وجود دارد .

وی ادامه داد: از این تعداد تنها حدود ۱۰هزار کودک در مهدهای کودک نگهداری می شوند .

وی اضافه کرد: این در حالی است که رفتن کودک به مهد نقش مهمی در پرورش استعدادهای آنان خواهد داشت .

مدیرکل بهزیستی ایلام تعداد مهدهای فعال در این استان را در مناطق شهری ۸۵ مرکز و در مناطق روستایی ۲۰۲ مرکز عنوان کرد .

رستمی اظهار داشت: باید با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب میزان پوشش مهدهای استان برای پذیرش کودکان افزایش یافته و به رقم رضایت بخش برسد .

وی ادامه داد: در سال جاری به منظور وحدت رویه در زمینه آموزشی بهزیستی کشور محتوای آموزشی یکسان برای مهدهای کودک تهیه کرده که به صورت کتابچه برای تدریس و ارایه به کودکان در اختیار مهدهای کودک قرار می گیرد .

وی بر توسعه فعالیت های یکنواخت و هماهنگ در مهدهای کودک با همکاری کانون همیاری و توسعه مهدهای کودک و معاونت اجتماعی بهزیستی تاکید کرد .

مانور پیشگیری و اطفاء حریق در ایلام برگزار شد

ا ین مانور در اولین روز از هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی با حضور مدیر و کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، یگان حفاظت استان و شهرستانها، مدیریت بحران استانداری، هلال احمر، همیاران طبیعت، سازمان های مردم نهاد، دانش آموزان و دانشجویان، هیئت کوهنوردی، انجمن کوهنوردی، اقشار مختلف مردم و اصحاب رسانه با شعار تدابیر راهبردی، مشارکت مردمی، کاهش خطرپذیری در محل پارک جنگلی چغاسبز ایلام برگزار شد.

در این مراسم احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به ارزش و اهمیت منابع طبیعی، جنگل ها و مراتع در پیشگیری و کاهش بلایای طبیعی گفت نگاه مسئولان به منابع طبیعی باید نگاهی جامع باشد وی گفت: هدف از برگزاری این مانور و گردهمایی حضور بیشتر مردم در عرصه های منابع طبیعی و ارتقاء آگاهی های عمومی آنان است.

احمدی گفت: همکاری بسیار خوبی بین مردم و منابع طبیعی وجود دارد که همین همکاری و مساعدت مردم و تعامل منابع طبیعی با اقشار مختلف مردم و دستگاه های دولتی در بحث فرهنگ سازی و تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل فرهنگ منابع طبیعی به معارف عمومی است.

عدالت در طرح های مهر ماندگار تجلی یافته است

استاندار ایلام با اشاره به فعالیت های چشمگیر دولت در کشور و استان گفت: عدالت در طرح های مهر ماندگار تجلی یافته است .

مجتبی اعلایی در جلسه بررسی طرحهای مهر ماندگار ایلام افزود: ایران اسلامی در مرحله ای از پیشرفت و بالندگی قرار گرفته که بیش از همه زمان ها، دولت های عدالت محور نهم و دهم پیشگام و پیشرو بوده و با تمرکز روی اقدامات و نیازهای کشور، طرح هایی را شناسایی کرد که بتواند در توسعه و شکوفایی کشور بسیار تأثیرگزار باشد .

وی ادامه داد: در استان های مختلف کشور، ظرفیت ها و توانمندی های بسیاری وجود دارد که نیازمند توجه و عنایت ویژه دولت بود که خوشبختانه این ضرورت حیاتی در دوران دولت دهم حادث شد و ایده ای بسیار ارزشمند تحت عنوان پروژه های مهر ماندگار مطرح شد و پس از برنامه ریزی های حساب شده و کارشناسانه، در استان های مختلف کشور، طرح های مهر ماندگار در سایه تلاش و اهتمام دست اندرکاران راه خود را به سوی بالندگی و توسعه هموار کرد و هم اکنون شاهدیم که در سراسر کشور و از جمله استان ایلام طرح های مهر ماندگار با شتاب خاصی به سوی تکمیل و اجرایی شدن پیش می روند .

استاندار ایلام اظهار داشت: اجرایی کردن طرح های مهر ماندگار یکی از اقداماتی بوده که همواره دولت عدالت محور بر روی آن تأکید بسزا و ویژه ای داشته و قطعأ مردم می توانند از مزایای این طرح ها استفاده کنند .

وی تأکید کرد: فرمانداران های شهرستان های استان از طریق پیگیری های مستمر و با جدیت کامل طرح های مهر ماندگار در استان را به سوی اجرایی شدن سوق دهند و مشکلات و موانع فراروی این طرح ها را از طریق دستگاه های اجرایی مرتبط دنبال کنند.

11 هزار بی سواد در ایلام شناسایی شدند

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش ایلام گفت: بیش از 11هزار و 500 بی سواد تا پایان سال گذشته در شهرستان های مختلف استان شناسایی شدند.

زرامین اعلام کرد: سه هزار نفر از این افراد امسال در دوره های سوادآموزی و تکمیلی وارد کلاس های درس شدند و بقیه نیز تا پایان سال زیرپوشش آموزش قرار می گیرند.

وی ادامه داد: 21 درصد از این افراد وارد دوره سوادآموزی و تکمیلی شدند و 79 درصد نیز از طریق بخش خصوصی در حال کسب علم و دانش هستند.