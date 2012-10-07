پایان نامه دکترای اولین دانشجوی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد رودهن دفاع شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین پایان نامه دکترای زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاه، صبح یکشنبه توسط مصطفی عرفانی با عنوان "تحلیل ساختاری و معنایی ادب غنایی در آثار منظوم شادوران استاد دکتر مهدی حمیدی شیرازی" دفاع شد.

عرفانی نخستین دانشجو از نخستین گروه دانشجویان پذیرفته شده در این رشته است که پس از 3 سال پژوهش، با بهره گیری از نمودارهای گوناگون به دفاع از رساله دکترای خود پرداخت و به پرسش ها و ایرادهای داوران پاسخ گفت.

پس از بحث و تبادل نظر هیئت داوران، این رساله با درجه عالی و نمره 19.5 پذیرفته شده و مصطفی عرفانی با هدایت دکتر مهدی ماحوزی استاد راهنما و دکتر سیدعلی محرمی و دکتر روح اله هادی استادان مشاور، فارغ التحصیل این مقطع شناخته شد.

در ابتدای این مراسم، مهدی ماحوزی، مدیرگروه دوره دکترای ادبیات فارسی دانشگاه آزاد رودهن درباره شخصیت علمی و ادبی دکتر حمیدی شیرازی به عنوان یکی از برجسته ترین چهره های ادب معاصر ایران و نقش مهم وی در ادب غنایی گفت و دو قطعه شعر نیز در توصیف ارزش هنری شعر وی قرائت کرد.

گفتنی است، دکتر نوش یار حمیدی عضو هیئت علمی دانشگاه و فرزند دکتر حمیدی نیز در این مراسم، یکی از غزلواره های شیوای پدر را قرائت کرد که مورد توجه و استقبال همگان قرار گرفت.

در پایان این مراسم، از سوی انجمن پارسیان مقیم مرکز، دو اثر نفیس به دکتر نوش یار حمیدی اهدا شد.

معابر منتهی به بزرگترین مجموعه فروشگاهی و خدماتی کشور بهسازی شد

معابر و پیاده روهای منتهی به بزرگترین مجموعه فروشگاهی و خدماتی کشور از سوی شهرداری منطقه 20 تهران بهسازی شد.

عرفان نصرتی شهردار ناحیه 2 با اعلام این خبر گفت: به همت واحد فنی عمران ناحیه2 کلیه معابر و پیاده روهای منتهی به فروشگاه زنجیره ای « هایپرسان » از جمله خیابانهای شهید مختاری ،شهید غیبی و ضلع شرقی خیابان فداییان اسلام زیرسازی و آسفالت شد.

وی افزود: مجموعه فروشگاهی و خدماتی هایپرسان واقع در خیابان فدائیان اسلام 50 هزار مترمربع زیربنا و 2000 واحد پارکینگ دارد که مهد کودک، شهربازی و تالار پذیرایی نیز در این مجموعه در نظر گرفته شده است و به زودی به بهره برداری می رسد.

نصرتی با اشاره به اقدامات عمرانی و خدماتی در سطح مدارس این ناحیه اظهار داشت: به منظور کنترل جمعیت جانواران موذی و جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی عملیات طعمه گذاری در مدارس شهدای جوانمرد ، چیت ری ، ارشاد و تزکیه انجام شد.

وی افزود: اجرای این عملیات با هماهنگی مسئولین و نیروهای خدماتی مدارس مذکور انجام شده است.