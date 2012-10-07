توسعه چهارمحال و بختیاری در گرو توجه به بخش گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی در آئین کلنگ زنی مجمتع تفریحی و توریستی آپاما هفشجان با اشاره به اینکه این استان پتانسیل فروانی در زمینه گردشگری دارد، اظهار داشت: یکی از هدف های توسعه در این استان، توسعه گردشگری است.

عنابستانی با بیان اینکه با ورود 10میلیون مسافر به استان در تابستان سال جاری و اقامت یک میلیون مسافر در چهار محال و بختیاری این استان یکی از نقاط هدف گردشگری کشور است، بیان داشت: باید در این استان زیرساختهای گردشگری با توجه به ورود مسافر ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه در سال های جاری با توجه به شرایط ویژه کشور حمایت ویژه از سرمایه گذار صورت گیرد، بیان داشت: ساختار اداری ساختار بیماری است.

عنابستانی با بیان اینکه فضای فرهنگی استان توسعه پذیر نبوده است، بیان داشت: در راستای توسعه سرمایه گذاری استان باید فضای فرهنگی را در این استان ایجاد کرد.

استاندار چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه باید از سرمایه گذار حمایت شود، بیان داشت: حجم سرمایه گذاری در این استان رشد داشته است.

علی اصغر عنابستانی با بیان اینکه این استان یکی از استان های با پتانسل بالاست، بیان داشت: همه با هم باید فرصت کار را در این استان افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه روند مثبت حجم سرمایه گذاری در استان در این چند سال مناسب بوده است، بیان داشت: با توجه به شرایط کشور ، تهدید ها در حال حاضر باید به فرصت های بزرگ تبدیل شود.