امیدواریم دلار به 2000 تومان برسد/ مصوبات جلسه کارگروه ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران در توضیح نتیجه‌ جلسات کارگروه ارزی، گفت: قرار شد بانک مرکزی با توجه به منابع در اختیارش، از سهم 14.5 درصد نفت از صندوق توسعه ملی، 10 درصد برای کشاورزی و 10 درصد برای صنعت، معدن و تجارت، ارز را تبدیل به ریال کرده و به بازار عرضه کند. همچنین مقرر گردید که ارز به صادرکنندگان ارائه گردد و بازار مدیریت شود.

وی تاکید کرد: ارز لازم برای تامین تمامی مایحتاج کشور وجود دارد حتی ارز به صورت اسکناس برای تامین تقاضای خدمات همچون سفرها، بیماران و دانشجویان غیربورسیه‌ای علاوه بر دانشجویان بورسیه‌ای، با ارز نرخ 1226 تومان عرضه خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ارز برای دلالی نیست تصریح کرد: گروه‌های کالایی که به کشور وارد می‌شوند به عنوان کالاهای واسطه ‌ای از سوی بانک مرکزی تامین ارز می‌شوند از این رو هیچ نگرانی برای تامین ارز در جهت رفع مایحتاج کشور وجود ندارد؛ این اطمینان خاطر پدید آمده که می‌توان ارز مورد نیاز را به بازار عرضه کرد، البته ارز برای دلالی و تبدیل ریال به دلار دیگر معنا ندارد و تنها برای تامین نیازهای واقعی کشور است.

مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه ارز برای واردات کالاهای لوکس همچون ماشین‌های مدل بالا وجود ندارد افزود: نباید این انتظار وجود داشته باشد که از طریق ارز بانک مرکزی، کالاهای لوکس و حتی میوه وارد شود، برای ما مهم ‌ترین موضوع تامین نیازهای زندگی مردم اعم از مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزات برای تولید است که همگی تامین مالی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نباید ارز بر سر چهار راه ها مبادله شود اظهار داشت: 37 نوع تقاضای خرد برای تامین ارز وجود دارد، بانک مرکزی می‌تواند این تقاضاها را تامین مالی کند، همچنین بانک‌های عامل و صرافی‌های مجاز نیز در این امر شریک هستند، تاکید ما بر این است که دیگر نباید اجازه داد بر سر چهارراه‌ها ارز مبادله شود.

مصباحی مقدم اظهار داشت: فروختن ارز و مبادله آن بر سر چهارراه‌ها عملی خلاف قانون و رویه‌ی مورد پسند دنیا نیست در حال حاضر در کشورهای همسایه با وجود داشتن اقتصاد آزاد و نبود مشکل و محدودیتی از لحاظ تامین ارز، اجازه نمی‌دهند که ارز در بازار آزاد جابجا و مبادله شود، مطمئنا در کشور ما با مدیریت درست این اتفاق نیز خواهد افتاد.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تدابیر اندیشیده شده و با مدیریت بانک مرکزی، تمامی نیازها برطرف خواهد شد و دیگر جای نگرانی وجود ندارد چرا که تحریم‌ها نیز نتوانسته کشور را برای رفع نیازها با مشکل مواجه کند، البته تحریم‌ها کار را پیچیده کرده است اما جای نگرانی نیست و با فعالیت بانک مرکزی، دولت و بخش‌های مختلف می‌توان ارز مورد نیاز را تامین کرد.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه جلسات کارگروه ارزی برای ارزیابی اتفاقات و بازخورد تصمیمات برگزار می‌شود، گفت: نرخ ارز در بازار کاهش پیدا کرده که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

وی تاکید کرد: وظیفه وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی مراقبت از این اوضاع است تا دست‌هایی که می‌خواهند کنترل بازار را در دست بگیرند را شناسایی نمایند، به طوری که طبق اطلاع وزارت اطلاعات تاکنون 30 نفر از کسانی که به صورت سازمان یافته نرخ‌های صوری را ایجاد و در بازار اخلال می‌کردند دستگیر شدند.

مصباحی‌مقدم افزود: این افراد بین دلالان مبادلاتی را انجام می‌دادند که نقشه آن ها افشا شد و آنها دستگیر شدند، اکنون شرایطی است که باید مراقبت بیشتری صورت گیرد تا شاهد متعادل شدن بازار باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا 30 نفر دستگیر شده از عوامل اصلی اخلال‌گران بازار ارز بودند، گفت: اطلاعات ما در حد همین موضوعات مطرح شده از سوی وزارت اطلاعات است و جزئیات دیگری را نمی‌دانم البته به مصلحت هم نیست که تمامی اخبار را گفت.

مصباحی‌مقدم در خصوص پیش‌بینی‌ میزان کاهش نرخ ارز گفت:‌ نمی‌توان در این رابطه نظر قاطع و پیش‌بینی روشنی داشت اما مطمئنا روند نزولی ارز را شاهد خواهیم بود و امیدواریم که به حدود دو هزار تومان نیز برسد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مورد علل کاهش قیمت ارز گفت: یکی از این عوامل، دستگیری برخی از اخلال‌گران در بازار ارز بود چرا که این دلالان به قیمت‌سازی و تعیین نرخ‌های صوری می‌پرداختند که با دستگیری آنها، حالت گیجی و سردرگمی بین دلالان درجه دو و سه بازار پدید آمد. دیگر کسی نیست که نرخ‌های جدید بدهد و یا نرخ سازی کند.

مصباحی‌مقدم افزود: البته تامین ارز مورد نیاز بازار نیز بر کاهش نرخ ارز دخیل بوده است چرا که با تامین ارز مورد نیاز، دیگر آشفته بودن بازار موضوعیت ندارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه در خصوص تصویب فوریت طرح توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در جلسه علنی امروز گفت: اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از ضروریات قانون بود که در بودجه سال جاری نیز گنجانده شده بود، اما اکنون با گذشت شش ماه از سال، دولت این قانون را اجرا نکرده است.

مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه شرایط کنونی کشور به گونه ای نیست که بتوان مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کرد،گفت: کشور در شرایط رشد تورم قرار دارد و این قانون باید در شرایط نزولی تورم اجرا گردد، همچنین اجرای فاز دوم این قانون به وجود آرامش در بین مردم و ثبات اقتصادی نیاز دارد که اکنون این شرایط نیز فراهم نیست.

وی با بیان اینکه دولت و مجلس بر عدم اجرای فاز دوم هدفمندی توافق کردند تصریح کرد: توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای ما سخت است، اما چاره‌ای وجود ندارد و ما منتظریم که شرایط مساعدی در آینده برای اجرای فاز دوم هدفمندی پدید آید. مجلس و دولت نیز با یکدیگر توافق کردند، ‌البته نمی‌توان زمان دقیقی را در مورد زمان اجرای فاز دوم هدفمندی پیش‌بینی کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این پرسش که با توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی، پرداخت یارانه‌ها قطع می‌شود، تاکید کرد: توقف فاز دوم قانون هدفمندی به معنای قطع یارانه‌ها نیست و یارانه‌ها همچون سال گذشته و سال جاری پرداخت خواهد شد، منبع پرداخت یارانه‌ها نیز از محل اصلاح قیمت‌ها در سال 89 و مابه‌التفاوت اصلاح قیمت‌ها بین سال‌های 89 تاکنون می‌باشد.

مصباحی‌مقدم در پاسخ نرخ واقعی تورم خاطر نشان کرد: طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم 23 درصد است البته این نرخ در شهرستان‌های کوچک بسیار پایین‌تر، در تهران بسیار بالاتر و در مراکز استان‌ها بینابین می‌باشد. آنچه اعلام شده، نرخ متوسط و میانگین تورم است، نه آن نرخی که در تهران وجود دارد.

مصباحی مقدم در خصوص منتفی شدن استیضاح وزیر ورزش و جوانان در جلسه علنی امروزگفت: در ابتدای صبح اکثر نمایندگان به استیضاح‌کنندگان پیشنهاد دادند تا امضاهایشان را پس بگیرند.

وی تاکید کرد: لغو استیضاح وزیر ورزش و جوانان به دلیل حمایت از وزیر و یا وجود رضایت نسبت به کارکرد وزارتخانه ورزش و جوانان انجام نشد، بلکه دلیل آن بود که مساله اول و امروز کشور موضوعات اقتصادی است که مجلس باید از فرصت خود برای بررسی این مسائل استفاده کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بررسی و تصویب طرح‌های یک و دو فوریتی در جلسه امروز مجلس، گفت: تمامی این طرح‌ها مربوط به مسائل اقتصادی کشور است که این موضوع نشان می‌دهد که مجلس دغدغه‌ی عامه مردم یعنی پرداختن به موضوعات اقتصادی، ارز و هدفمندی یارانه‌ها را دارد.

مصباحی‌مقدم در پایان گفت: امیدواریم که در آینده کشور به ثبات اقتصادی دست پیدا کند و این موضوع در تصمیم‌گیری‌های مدیران نمود پیدا کند.

