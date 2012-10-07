به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال سپاهان بعد از دیدار سهشنبه گذشته سپاهان مقابل الاهلی عربستان به مدت یک هفته تعطیل شد و کادر فنی تیم اصفهانی به بازیکنان این تیم استراحت دادند.
سپاهانیها که بعد از شکست مقابل الاهلی عربستان و حذف ناباورانه از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به تعطیلات رفتند،قرار است از سهشنبه هفته جاری دوباره استارت بزنند.
کادر فنی تیم سپاهان و همچنین بازیکنان خارجی سپاهان هفته گذشته به کشورهای خود بازگشتند و قرار است روز سهشنبه به اصفهان بازگردند.
تمرینات سپاهان در حالی در ورزشگاه جروکان اصفهان آغاز میشود که محمدرضا خلعتبری،محمد غلامی و امید ابراهیمی، سه بازیکن ملیپوش این تیم اصفهانی به دلیل حضور در اردوی تیم ملی در تمرینات تیم غایب خواهند بود.
سپاهان 28 مهر در چارچوب رقابتهای هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به مصاف صبای قم میرود.
نظر شما