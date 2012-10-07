به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس کعبی در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و نرم افزاری مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما با ابراز رضایت از تنوع موضوعات و غنای مطالب ارائه شده در این نمایشگاه افزود: این آثار باید علاوه بر رسانه ملی در دیگر مراکز علمی و پژوهشی و نیز سطح عموم جامعه ارائه شود.



وی ابراز کرد: برنامه سازان رسانه ملی باید با بهره مندی صحیح و مناسب از این محتواها در امر تولید برنامه و غنای بیشتر برنامه های این سازمان با رویکرد مفاهیم دینی و اسلامی استفاده کنند.



عضو جامعه مدرسین حوزه از برنامه سازان خواست: از ظرفیت و تولیدات مرکز پژوهش ها بیشتر استفاده کنند تا تاثیرات این تولیدات در برنامه های تولیدی بیشتر نمایان شود.



وی تاکید کرد: در این زمینه نیز حوزه علمیه باید همکاری همه جانبه ای با مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما داشته باشد.



حجت الاسلام کعبی در خصوص تعامل حوزه علمیه با رسانه ملی در خصوص تربیت نیروی انسانی اصیل، دلسوز و دارای دغدغه دینی تاکید کرد و اظهار داشت: حضور روحانیت در رسانه ملی باید بیشتر و تاثیرگذارتر باشد.



وی با تاکید بر ارائه پررنگ تر الگوهای دینی گفت: برنامه های صدا و سیما از سطح عمومی به سمت عمق معرفت های دینی سوق پیدا کند که در این زمینه آثار و تولیدات مرکز پژوهش ها کمک شایانی می تواند به این برنامه بکند.



نماینده مجلس خبرگان رهبری نشر اسلام، تحکیم انقلاب، رشد آگاهی و بصیرت سیاسی مردم، تزریق امید و نشاط در سطح جامعه را از اهداف رسانه ملی ذکر کرد و بیان داشت: این رسانه باید اخلاق عمومی جامعه را ارتقا دهد.



وی در پایان افزود: مدیران رسانه ملی باید در هرچه بیشتر عمق بخشیدن معارف دینی در این رسانه اهتمام داشته باشند.

