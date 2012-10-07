شرایط لازم برای استفاده از انرژی خورشیدی در کرمان موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار پیش از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی در دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: امیدواریم روزی بتوانیم از انرژی پاک استفاده کنیم و انرژی فسیلی که آلایندگی فراوانی دارد را کنار بگذاریم.

استاندار کرمان با بیان اینکه در کرمان 320 روز از سال آفتابی است، گفت: می توان با متحمل شدن هزینه هایی جبران پذیر که در نهایت صرفه جویی در مصرف انرژی فسیلی را به دنبال خواهد داشت، از انرژی خورشیدی در این استان استفاده کرد.

نجار همچنین ابراز کرد: در این رویکرد دانشگاه تلاش می کند تا بتواند بحث استفاده از انرژی خورشیدی را از دانشگاه به سطح جامعه برساند.

وی با اشاره به وجود بیابان های بکر و هوای خشک و گرم گفت: استان کرمان گزینه ای مناسب برای استفاده از انرژی خورشیدی است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان این برنامه ریزی ابتدایی مصرف انرژی خورشیدی در دانشگاه باهنر کرمان را شروعی برای آگاه سازی مردم در خصوص استفاده از انرژی خورشیدی و مزایای آن دانست و افزود: به کارگیری انرژی خورشیدی می تواند در کاهش مصرف منابع انرژی فسیلی تاثیر به سزایی داشته باشد.

وی تنها مشکل این مقوله را مشکل پنل ها دانست و اظهار داشت: چاره آن فراهم کردن فیزیکال مربوطه در کشور و ارائه راه حل هایی برای تولید و راندمان بیشتر این پنل ها در داخل کشور است.