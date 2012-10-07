فرهنگ استفاده از تولیدات ملی باید در جامعه نهادینه شود

کیوان اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر در ادامه به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و افزود: برای تحقق این هدف باید با پدیده شوم قاچاق کالا مقابله شود زیرا حیات واحد های تولیدی وابسته به این مهم است.

وی اظهارداشت: تدبیر و برنامه ریزی مناسب و فعالیت اصولی در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در اجرای اقتصاد مقاومتی می تواند افتصاد کشور را بیمه کند.



فرماندار آستارا توجه به کشاورزی و گردشگری را از مهمترین عرصه های نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانست و بر لزوم سرمایه گذاری در این عرصه ها تاکید کرد.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی فرصتی مغتنم است تا علاوه بر خنثی ‌سازی تحریمها و نقشه ‌های دشمنان آحاد مردم توانمندتر شوند.

اسدپور گفت: شهرستان آستارا در کریدور شمال و جنوب قرار گرفته از اینرو توجه به بخش صنعت همینطور زیرساخت های گردشگری می تواند در رونق اقتصادی منطقه اثر گذار باشد.

وی اظهارداشت: این شهرستان مرزی به دلیل برخورداری از جاذبه ‌های غنی گردشگری از مهمترین مقاصد گردشگری‌ کشور به شمار می ‌آید.

فرماندار آستارا گفت: صنعت گردشگری امروزه در جهان توسعه فراوانی یافته و بسیاری از کشورها از این رهیافت توانسته ‌اند وضعیت خویش را تا حد درخور توجهی بهبود بخشند و بر مشکلات اقتصادی خویش، از قبیل پائین بودن سطح درآمد سرانه، فراوانی بیکاری و کمبود درآمدهای ارزی فائق آیند.

وی افزود: بدون شک نقش مهم صنعت گردشگری در توسعه پایدار و عبور از بحران های مالی، سیاسی، اقتصادی و غیره در هر کشوری مورد توجه است.

اسدپور اظهارداشت: در این زمینه ایران از موضوع گردشگری و توسعه این صنعت می ‌تواند برای برنامه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به ویژه در جهت تولید اشتغال گامهای اساسی بردارد.

وی عنوان کرد: با مشخص شدن اهمیت و لزوم توسعه این صنعت در استان و قابلیت های موجود باید سرمایه گذاری برای ایجاد، تکمیل، توسعه و تجهیز هرچه مناسب تاسیسات گردشگری بیش از پیش مورد توجه قرار ‌گیرد.