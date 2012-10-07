فرهنگ استفاده از تولیدات ملی باید در جامعه نهادینه شود

کیوان اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر در ادامه به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و افزود: برای تحقق این هدف باید با پدیده شوم قاچاق کالا مقابله شود زیرا حیات واحد های تولیدی وابسته به این مهم است.
وی اظهارداشت: تدبیر و برنامه ریزی مناسب و فعالیت اصولی در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در اجرای اقتصاد مقاومتی می تواند افتصاد کشور را بیمه کند.
فرماندار آستارا توجه به کشاورزی و گردشگری را از مهمترین عرصه های نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانست و بر لزوم سرمایه گذاری در این عرصه ها تاکید کرد.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی فرصتی مغتنم است تا علاوه بر خنثی سازی تحریمها و نقشه های دشمنان آحاد مردم توانمندتر شوند.
اسدپور گفت: شهرستان آستارا در کریدور شمال و جنوب قرار گرفته از اینرو توجه به بخش صنعت همینطور زیرساخت های گردشگری می تواند در رونق اقتصادی منطقه اثر گذار باشد.
وی اظهارداشت: این شهرستان مرزی به دلیل برخورداری از جاذبه های غنی گردشگری از مهمترین مقاصد گردشگری کشور به شمار می آید.
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