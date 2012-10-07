نفت ذهن ما را تنبل بار آورده/ دشمن اصلی کاربردی کردن پایان نامه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یوسفی در مراسم تقدیر از برترین پایان نامه های دانشجویی با بیان اینکه ای کاش نفت نداشتیم، ادامه داد: نفت نه تنها ذهن ما را تنبل بار آورده و خلاقیتها را کم کرده بلکه سبب غفلتمان از سایر منابع ارزشمند نیز شده است، مگر ژاپن، چین، مالزی و خیلی از کشورهای پیشرفته دیگر نفت دارند؟ کشورهای پیشرفته پول فکرشان را می خورند و ما پول نفتمان را.

وی درباره مشکلاتی که دانشجویان برای اتمام پایان نامه های خود با آن درگیر هستند، اظهار داشت: کاربردی کردن پایان نامه کار پر زحمتی است، بخش اعظم مشکلاتی که ما با آنها سرو کار داریم فوانین دست و پاگیری است که برای کاربردی کردن پایان نامه داریم.

به گفته این دانشجو دشمن درجه یک کاربردی کردن پایان نامه ها و تولیدات دانش بنیانمان چند کشور متخاصم خارجی نیستند بلکه همین عادات غلط و قوانین دست و پاگیری هستند که خودمان داریم و مانند وزنه ایی به پای تولیدات دانش بنیان بسته شده است و آن را از یک حرکت جهشی باز می دارد.

یوسفی به مشکل دیگری که بر سر راه کاربردی کردن پایان نامه ها وجود دارد، اشاره کرد و گفت: تامین سرمایه لازم برای کاربردی کردن پایان نامه یکی دیگر از معضلات بزرگ است. هنوز از وام 4 درصدی که شعارش را بارها برای تولیدات دانش بنیان شنیده ایم خبری نیست. کماکان وامها 16درصدی است که 10 درصد آن باید آورده شخصی باشد. از طرف دیگر زمان زیادی است که از تصویب قوانین شرکتهای دانش بنیان و اعتبارات آن می گذرد منتهی هنوز اجرایی نشده اند.

وی با اشاره به پایان نامه خود گفت: نانوسلولز یک نانوماده استراتژیک بوده و تولید آن از اولویتهای ستاد فناوری نانو ایران و سایر کشورهای پیشرو در نانوفناوری است. این بایو نانو پلیمر زیستی دارای خواص منحصری به فرد است، برای مثال این ماده کاملاً زیست پایه، زیست تخریب پذیر و دارای خواص مکانیکی و نفوذناپذیری و شفافیت بالاست.

وی ادامه داد: بر پایه این خواص نانوسلولز در صنایع مختلفی نظیر کاغذسازی، نانوکامپوزیت، زیست پزشکی، پزشکی، صنایع غذایی و بسته بندی، صنایع نساجی، داروسازی، وسایل ورزشی، خودرو، هوافضا، صنایع دفاع کاربرد دارد.

به گفته این دانشجو، برای تولید نانوسلولز منابع ارزان و فراوانی وجود دارد و ما در شرکت از ضایعات سلولزی مختلفی از جمله پسماند کشاورزی جهت تولید نانوفیبر سلولز استفاده می کنیم. مواد اولیه نانوفیبر سلولزها از گیاه کلزا تهیه می شود و در حال حاضر یک کیلو ژل نانوسلولز رو 300 هزار تومان می فروشیم.