به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نرم افزار «گنجینه مطبوعات کودک و نوجوان» بعدازظهر امروز یکشنبه 16 مهر با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، مهدی فضائلی، عضو شورای فرهنگ عمومی و مدیرعامل انتشارات سروش، محمد ناصری مدیرکل دفتر انتشارات کمک آموزشی و محمدرضا اخضریان کاشانی مدیرعامل موسسه نمایه در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.
واعظی در ابتدای این برنامه گفت: میخواهم به وزیر فرهنگ خبر شوقانگیزی بدهم و آن هم اعلام حداقل دو برابر شدن همه شاخصهای مربوط به کتاب و کتابخوانی همزمان با جشن مربوط به روز 24 آبان نهاد کتابخانههای عمومی کشور است که همزمان با روز کتاب و کتابخوانی برگزار میشود. امروز موضوع مطالعه در فضای مجازی بسیار مهم است و میزان کاری که در مجموع در دولتهای نهم و دهم در زمینه گسترش مطالعه در فضای مجازی انجام شده است، قابل مقایسه با دورههای پیشین نیست. بنابراین فضای کتابخانهها، تعداد اعضا، منابع کتابخانهها و از همه مهمتر سرانه مطالعه شاخصههایی هستند که حداقل دوبرابر شدهاند.
وی افزود: رویه نهاد کتابخانههای عمومی کشور، عضو گیری افراد نیست، بلکه عضوگیری خانوادههاست و براساس این رویکرد از سال 86 راهاندازی کتابخانههای کودک و نوجوان را در کنار کتابخانههای عمومی داشتیم. در زمانی که کتابخانههای کودک و نوجوان را توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داشتیم، 800 کتابخانه در این زمینه فعال بودند. اولین کاری که کردیم این بود که قفسههای کتاب کودک را به کتابخانههای عمومی اضافه کردیم و بعد از آن به این نتیجه رسیدیم که این موضوع استعداد این را دارد که کتابخانههای اختصاصی داشته باشد. بنابراین به مسئولین کتابخانهها گفتیم که اتاقهای خودشان را برای کتابخانه کودک و نوجوان تحویل بدهند و خودشان به بخشهای دیگر منتقل شوند.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور گفت: به این ترتیب شمار کتابخانههای عمومی کودک و نوجوان کشور از رقم 800 به هزار و 240 کتابخانه رسید که عمده آنها توسط کتابداران نهاد اداره میشود و یکی از برنامههایمان این است که آموزش تخصصی آنها را در الویت قرار بدهیم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی ادامه داد: نهاد کتابخانهها در سال 90 بالاترین میزان خرید نشریه را به مبلغ 21 میلیارد ریال داشت و 20 میلیارد تومان هم خرید منابع داشت. خرید منابع، یک خرید متمرکز است، اما در مورد روزنامهها و مجلات باید تفویض میکردیم چون پای روزنامهها و مجلات استانی به میان میآید و نمیتوان به شکل متمرکز عمل کرد. امسال در 6 ماه نخست سال، 16 میلیارد تومان خرید منابع داشتیم. یک میلیون و 848 نسخه نشریه در طول سال گذشته توزیع شدند و امسال هم در 6 ماهه نخست سال، این رقم به یک میلیون و 39 هزار نسخه مجله رسید. به این ترتیب نهاد کتابخانههای عمومی کشور اولین خریدار کتاب، نشریات و منابع چند رسانهای در کشور است.
ناصری: مجلات رشد، 32 اولاد دارد!
در ادامه این مراسم محمد ناصری گفت: مجلات رشد یک گروه پراولاد است و 32 نشریه دارد. کودک، نوآموز، دانشآموز، نوجوان و جوان خانواده مجلاتی هستند که برای گروه سنی کودکان تا جوانان منتشر میشوند. این نشریات که نشریات دانشآموزی گروه مجلات رشد هستند، سالانه بالغ بر 30 میلیون نسخه انتشار دارند و برای دیگر نشریات رشد که نشریات تخصصی هستند هم 10 میلیون مشترک داریم. در آموزش و پرورش برای این کار یک مکانیزم خرید وجود دارد و وزارت آموزش و پرورش تنها به عنوان ناظر بر طرح فروش این مجلات نظارت میکند.
وی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول همه مساله مربوط به کتاب در همه زمینههاست. منتها در امور کتابخانههای کودک و نوجوان که مخاطبانش دانشآموزان هستند، خواهش دارم که وزیر ارشاد عنایت داشته باشد که وضع کتابهای آموزشی در کشور خیلی به سامان نیست و میتوان گفت که بیسامان است. آموزش و پرورش طی یک طرح در دهه گذشته، کتابها را کارشناسی میکند و با اتکا به این طرح اوضاع تا حدی سامان پیدا کرد. از نهاد کتابخانههای عمومی کشور هم درخواست دارم اعتنای بیشتری به مجله رشد داشته باشند چون به نظرم این مجلات بازوهای پرقدرتی برای تجهیز کتابخانهها هستند.
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