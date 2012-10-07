جشنواره سایبان ویژه دختران و مادران خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس رجایی زارع اظهار داشت: این جشنواره با هدف بهره مندی از قوه خلاقیت و نوآوری و ترویج فرهنگ صرفه جویی برای بانوان استان در نظر گرفته شده است.

وی اعلام کرد: جشنواره مذکور در بخش تهیه دسرها، سالادها و نوشیدنی ها با تاکید بر توجه به شاخص سلامت و صرفه جویی در روزهای اول تا سوم آبان ماه سال جاری و در قسمت پخت غذاهای سنتی و برگزاری مسابقه حضوری چهل تکه دوزی با تاکید بر حفظ و ترویج سنت های بومی و محلی در دو روز بعدی برپایی نمایشگاه اوقات فراغت استان در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.

وی با بیان این که این مسابقه در دو گروه مادران و دختران به صورت جداگانه اجرا می شود، یادآور شد: شرکت در این بخش از جشنواره منوط به ارائه نوآوری و خلاقیت در تهیه غذا و موارد ذکر شده می باشد.

مدیرکمیته بانوان نمایشگاه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی خراسان رضوی با بیان این که در این جشنواره به جایگاه ویژه مادربزرگ ها در خانواده نیز پرداخته شده است، گفت: به منظور بهره مندی از میزان تجربه مادربزرگ ها، بخشی با عنوان داوران عمومی، برنامه ریزی شده که بانوان رده سنی 50 تا 70 ساله می توانند تا 28 مهرماه سال جاری برای شرکت در این قسمت با مراجعه به سایت نمایشگاه فرم مربوطه را تکمیل کنند.

رجایی زارع افزود: پس از ارزیابی محصولات ارائه شده، برندگان از سوی کمیته داوران در پایان هر روز اعلام و به سه نفر برتر جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

وی با بیان اینکه هر شرکت کننده مجاز به شرکت در حداکثر دو مسابقه و برای هر مسابقه یک نوع غذاست، اعلام کرد: هر فرد می بایست برای تهیه غذای مورد نظر فقط از مواد اولیه اعلام شده در سایت نمایشگاه اوقات فراغت استان استفاده کند.

گفتنی است فرم درخواست شرکت در جشنواره سایبان هم اکنون برای ثبت نام افراد علاقه مند در سایت نمایشگاه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی خراسان رضوی در دسترس عموم قرار دارد.