محلات جاذب گردشگران داخلی و خارجی/ موزه مشاهیر محلات دایر شود

به گزارش خبرنگار مهر،مجتبی رضوانی درنشستی با فرماندار وجمعی از مسئولین شهرستان ظهر روز یکشنبه افزود: در تلاشیم با توجه به مرمت وساماندهی مسجد جامع شهر نیم ور واحیای قلعه جمشیدی، بتوانیم پروژه های گردشگری شهرستان محلات وشهر نیم ور را به بهره برداری برسانیم.

وی با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان اظهارداشت: با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص تقویت گردشگری زیارتی دراستان پس از مرمت مسجد جامع محلات آماده ایم با برگزاری جلسه مشترک کارشناسی درخصوص مرمت امامزاده فضل ابن یحیی، امامزاده عبداله، امامزاده خورهه وتصویب طرح نهایی اقدامات لازم صورت پذیرد.

دایر کردن موزه مفاخر ومشاهیر وموزه مردم شناسی محلات



رضوانی در ادامه یادآور شد: پیشنهاد ما دایر کردن موزه مفاخر ومشاهیر وموزه مردم شناسی محلات موزه ژئوتوریسم نیم ور است که مورد استقبال مسئولین شهرستان محلات قرارگرفت.

وی متذکر شد: درسال جاری تجهیز وغنی سازی حمام عرش محلات را بعنوان بازارچه صنایع دستی در دستور کار این اداره کل قراردارد.



سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی از همکاری این اداره کل با شهرداری نیم ور برای ساخت مکان مناسب جهت اجرای مراسم آیینی بیل گردانی محلات نیز خبر داد وگفت: درباره کاربری های جدید به یخچال تاریخی نیم ور جهت نمایشگاه عکس وکلاس های آموزشی هم موافقت شده است.

دو هزار اثر فرهنگی و تاریخی در استان مرکزی

وی با تاکید بر اینکه دو هزار اثر فرهنگی و تاریخی نفیس و ارزشمند از دوره های مختلف تاریخی در استان مرکزی واقع شده اند که نیاز به مراقبت و نگهداری دارند اظهارداشت: این امر تنها با مشارکت مردم و مسئولین محقق می شود.



رضوانی از کاهش 20 درصدی جرایم میراث فرهنگی در سال 91 نسبت به زمان مشابه سال گذشته در استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: باهمکاری نیروهای انتظامی برنامه و هدف های پایه ریزی شودتا با حضورگسترده انجمن های میراث فرهنگی روز به روز جرایم در این حوزه کاهش قابل توجهی یابد.



وی افزود: با برگزاری کارگاه آموزشی مشترک بین نیروی انتظامی استان واداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی وبالا بردن توان کارشناسی بتوانیم درحوزه گردشگری ضمن فرهنگ سازی واطلاع رسانی نظارت مناسبی بر تاسیسات گردشگری داشته باشیم ودر حوزه میراث فرهنگی جلوی سود جویی ها وتعدی برخی افراد را به آثارتاریخی بگیریم.

درپایان این نشست از نمایشگاه کشفیات یگان حفاظت میراث فرهنگی وقلعه جمشیدی نیز بازدید بعمل آمد ومقرر شد مقدمات ثبت این قلعه تاریخی با حضور کارشناسان ومطالعه بافت این شهر انجام پذیرد.