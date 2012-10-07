رشد و تعالی معنوی مهمترین برکت سفر رهبری به خراسان شمالی است

محمد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی و به شهرستان دارالقرآن اسفراین، انتظار دیرینه مردم این خطه از ایران اسلامی را پایان می‌دهد و مردمی که 27 سال چشم انتظار دیدن رهبر و مقتدایشان بودند را از از انتظار بیرون می‌آورد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حال و هوای شهرها و روستاهای شهرستان اسفراین همانند روزهای پایانی اسفند ماه و فرا رسیدن فصل بهار است، افزود: مردم شهرستان اسفراین کوچه و محله خود را آب و جارو کرده و بی صبرانه منتظر ورود مقام معظم رهبری به این شهرستان هستند.

محمدزاده در ادامه در مورد برکات معنوی این سفر اظهار داشت: رشد و تعالی معنوی مردم استان و شهرستان مهم‌ترین برکت سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی است.

وی تقویت تقوی فردی و اجتماعی را از ثمرات این سفر تاریخی دانست و تصریح کرد: معرفت دینی و تقویت تقوی فردی و ملی سبب می‌شود تا افراد در هر جایگاهی که هستند صادقانه برای خدمت به مردم و توسعه منطقه تلاش مضاعفی انجام دهند.

نماینده عالی دولت در شهرستان اسفراین در ادامه عنوان کرد: به یقین مهم‌ترین و اولین برکت سفر رهبری به استان رشد و تعالی معنوی خراسان شمالی خواهد بود اما اثرات مادی این سفر و ورود مقام معظم رهبری به حوزه‌های اقتصادی استان نیز سبب رشد و توسعه خراسان شمالی در حوزه‌های مختلف خواهد شد.

به گفته وی، مقام معظم رهبری روز شنبه 22 مهرماه جاری به شهرستان اسفراین سفر خواهند کرد.

سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی آخرین سفر دوره‌ای مقام عظمای ولایت به استان‌های کشور است.