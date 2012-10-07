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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۹

حجت الاسلام مغیثی:

دشمنان اسلام و قرآن به سقوط نزدیک شده اند

دشمنان اسلام و قرآن به سقوط نزدیک شده اند

نهاوند - خبرگزاری مهر: امام جمعه نهاوند با بیان اینکه دشمنان اسلام و قرآن از سالها قبل به عناوین مختلف به ساحت ائمه معصومین توهین و اهانت می کنند، گفت: دشمنان اسلام و قرآن به سقوط نزدیک شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی ظهر یکشنبه در جمع باشکوه مردم انقلابی و مومن نهاوند که بعد از راهپیمایی محکوم کردن اهانت و توهین فیلمساز آمریکایی به ساحت مقدس پیامبر در میدان امام خمینی (ره) جمع شده بودند، اظهار داشت: بار دیگر دست‌هاى آلوده صهیونیست‌ها و بعضى از کشیش‌هاى افراطى آمریکایى که سوء نیت و دشمنی خود را در گذشته با آتش زدن قرآن مجید نشان داده بودند، با تولید فیلم آمریکایى به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) اهانت و توهین کردند.

وی گفت: این عمل زشت و ننگین نشان دهنده آنست که آنها از ترس بیدارى جهان اسلام و گسترش دین الهى در جهان سخت به وحشت افتاده‌اند و به هر کار احمقانه‌اى دست مى‌زنند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه مسلمانان با بصیرت و بیدار جهان اسلام در کشورهای مختلف عربى و اسلامى واکنش شدیدى علیه این توهین و اهانت بی سابقه نشان دادند و اثبات کردند که این اعمال ننگین بدون جواب نخواهد ماند.

وی با بیان اینکه مسلمانان جهان هم صدا و با وحدت عوامل این حرکت را مجازات خواهند کرد، گفت: مسئولین آمریکایى و شوراى امنیت که مدعی حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی در جهان هستند نه تنها این عمل را محکوم نکردند بلکه بعضى از آنها با مردم مسلمانی که در برابر سفارت‌خانه‌هاى دشمنان دست به تظاهرات زده بودند برخورد و آنها را افرادى وحشى خواندند.

وی گفت: نام وحشى شایسته کسانى است که بدون هیچ دلیلى به مقدس‌ترین اعتقادات و باورهای مسلمین اهانت و جهان را از آنچه هست ناامن‌تر می کنند.

وی با بیان اینکه پیامبر برای حفظ کرامت انسانی و درس یکتا پرستی خداوند، مبعوث شد، گفت: پیامبر به انسانها آموخت که فقط باید در برابر خداوند تعظیم و او را پرستش کرد و در مقابل زورگویان و ظالمان مقاومت و ایستادگی کرد.

کد مطلب 1714300

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