یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده قصد داریم اقداماتی در جهت افزایش حضور معلولان در جامعه انجام دهیم بطوریکه عقد قرار داد با بخش خصوصی برای ایجاد پایانه های ویژه معلولان از جمله این اقدامات است.

وی تاکید کرد: این پایانه حمل و نقل ویژه شهروندان معلول تهرانی است که قرار است در خیابان میرداماد تهران راه اندازی شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: براساس قرارداد منعقد شده تا پایان مهرماه و درنهایت تا اوایل آبان ماه ، این پایانه آماده ارائه خدمات به معلولان است که البته سعی کرده ایم معلولان هزینه کمی بابت خدمات حمل و نقل پرداخت کنند تا مشکلات مربوط به ایاب و ذهاب آنان کاهش پیدا کند .

به گفته سخنگویی، سازمان بهزیستی نیز تعدادی دستگاه ون را خریداری کرده که قرار است به این پایانه منتقل و در اختیار معلولان قرار گیرد.

وی اظهار داشت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده راه اندازی تعداد بیشتری پایانه های مسافر بری در دستور کار قرار دارد که امیدواریم به نتیجه نهایی برسد.