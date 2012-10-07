به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرداری خواستار تلاش همه جانبه مدیران شهرداری در استفاده حداکثری از همه پتانسیل های موجود جهت جذب منابع مالی شده و با تأکید بر ضرورت تغییرات روش ها و سیستم های مدیریتی افزود: هر مدیری باید برای هماهنگ شدن با تغییرات سیستم، بتواند روش ها و راهبردهایش را با انعطاف تغییر دهد.

گاهی لازم است ساختارها را تغییر دهیم

وی ادامه داد: گاهی برای پاسخ به نیازهای پیرامونی لازم است به ساختارها دست برده و آنها را تغییر دهیم.

شهردار فرون آباد نیروها و سرمایه های انسانی را عامل رسیدن به مدیریت یکپارچه عنوان کرد و افزود: هیچ مجموعه ای در شهرداری مستقل از هم نبوده و همه واحدهای شهرداری زنجیروار به هم وابسته اند.

وی ایجاد وحدت و همدلی بین تمام مدیران را خواستار شد و تأکید کرد: کسب رضایت شهروندان به عنوان ولی نعمتان ما باید از اولویت های کاری مدیران باشد و برای رسیدن به این هدف به یک تیم قوی با فعالیت بیشتر نیاز است تا بتوانیم خدمات بیشتری به شهروندان ارائه کنیم.

بندعلیان ادامه داد: اعتقاد داریم که شهرداری با مردم یک شهر رابطه مستقیم و معناداری دارد، مسئول خدمات دهی به آنهاست، به آنها احساس امنیت می بخشد و در عین حال نقش مهمی در توسعه شهر بر عهده دارد.

بهره برداری سریع از پروژه ها، ایجاد درآمد پایدار

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بهره برداری هر چه سریعتر از پروژه ها را مورد اشاره قرار داد و بر ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری و رفع دغدغه های موجود در زمینه حفاظت و مراقبت از امکانات و تأسیسات پروژه ها تأکید کرد.

بررسی مشکلات حفاری های معابر توسط شرکت های خدمات رسان و ایجاد نارضایتی در بین شهروندان نسبت به شهرداری، کنترل دقیق ساخت و سازهای غیرمجاز، تکریم هرچه بهتر ارباب رجوع و عملکرد مسوولان حوزه های مختلف، موضوعات مورد بررسی در جلسه شورای اداری شهرداری بود.

جلسه شورای اداری شهرداری فرون آباد با حضور علیان شهردار فرون آباد، تقی سیری رئیس شورا و مدیران شهرداری در محل دفتر شهردار برگزار شد.