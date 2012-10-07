نخستین نمایشگاه ویدیو هنر در اراک برگزار می شود

دبیر برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه متشکل از چهار اثر ویدیو و اینستالیشن ویدیو ( چیدمان ویدیو) در یک قالب و با یک بیان در یک مجموعه ارائه می شود.

حامد کاظمی با بیان اینکه جهت فکری که در این آثار بدان پرداخته شده است در گیری های انسان در عصر پست مدرن است، اظهار داشت: انسان معاصر در حال حاضر از یک سو در سنت و از سوی دیگر در عصر مدرن و صفر و یک ها قرار گرفته است.

وی افزود: سعی شده است که نتیجه تلاش گروه برای اولین قدم در زمینه ویدیو آرت در استان مرکزی قدم محکمی باشد.

کاظمی ادامه داد: تصویربردار این ویدیو آرت مهزیار رخصتی، تدوینگر محمدرضا مرادی و بازیگر آن سعید زارع است.

وی اضافه کرد: محمد شمس به عنوان طراح گرافیک، فهیمه بشیری به عنوان تصویرساز، علی غلام نژاد به عنوان طراح دکور و رامین رستمی و ستاره ایمانی به عنوان عکاس در ارائه این نمایشگاه مرا یاری کرده اند.

گفتنی است این نمایشگاه روز شنبه 22 مهرماه ساعت 16.30 در فرهنگسرای آئینه افتتاح می شود.